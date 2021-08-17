見賢思琪基金會 助新北68戶弱勢家庭144萬元

見賢思琪社會福利公益基金會推出「琪心紓困專案」，與新北社福中心合作，針對三重、蘆洲、淡水、三芝區受疫情影響的68戶家庭，提供急難救助金或3個至6個月生活扶助金，補助金額達144萬8000元，甚至媒合工作機會，協助弱勢家庭暫度難關。

新北社會局副局長許秀能與基金會董事林柏岳，昨至三重社福中心致贈急難救助金及生活補助金給其中到場的30戶，林柏岳表示說，董事長林鴻道帶團參加東京奧運，尚在檢疫隔離中，因此委由他轉達關懷。

單親扶養3歲的女兒的年輕父親，經營的小吃店因疫情影響生意受挫，加上身體及家庭關係，經濟相當窘迫，目前僅能靠接單外送，收入有限。基金會給予1萬元外，福中心也提供奶粉、尿片等生活物資，並協助申辦福利身分。

54歲的蕭姓男子曾是工地專門貼磁磚的師傅，受傷後無法工作，基金會提供3個月共1萬5千元救助，由於蕭男可望有工作機會，因此還媒合到旗下建設公司工地等工作機會。

林柏岳說，宏國集團創辦人林堉琪成長發跡於三重、蘆洲地區，事業有成積極從事公益，林鴻道受母影響成立「見賢思琪基金會」，這次紓困也以三蘆淡芝鄉親為主，只要社工評估受疫情影響的弱勢家庭，就提供協助。