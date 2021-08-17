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夏季又逢普渡 新北抽驗應景食品1件芒果不合格

中央社 / 新北17日電

夏季炎熱又逢中元普渡將屆，新北市府抽驗應景食品和冰品共計98件。今天公布結果，家樂福汐科店所售金煌芒果驗出殺蟲劑違規，下架並移送相關單位，依法可罰6萬至2億元。

新北市政府衛生局食品藥物管理科長楊舒秦今天指出，抽驗應景食品包含祭祀用水果、豆製品、魚肉煉製品、糕粿產品等，檢驗防腐劑、殺菌劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、農藥殘留及非准用添加物，另針對飲冰品檢驗腸桿菌科、沙門氏桿菌等指標性病原菌，共抽驗98件產品，結果有1件芒果不合格。

楊舒秦表示，檢驗不合格的芒果為家樂福汐科店販售的金煌芒果，檢出殺蟲劑「陶斯松0.04ppm（標準：不得檢出）」，已命業者下架回收，並移請供應商所轄地的衛生單位追查；有關農藥殘留超標已違反食品安全衛生管理法，可處新台幣6萬至2億元罰鍰。

楊舒秦提醒，民眾選購祭拜供品或飲冰品時，應妥善保存並儘早食用完畢，切勿購買來路不明、過於鮮豔慘白或有刺激味的產品，蔬菜水果食品烹調食用前先以清水浸泡並沖洗，可有效去除殘留的農藥，以確保食用安全。

芒果 衛生局

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