快訊

副參謀總長赴美返國超帶香菸罰7千 國防部：隔離完約詢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中元普度 大龍峒保安宮今豎燈篙儀式 啟動防疫人流控管

聯合報 / 記者林麗玉潘才鉉／台北即時報導
下周日就是農曆七月十五日中元節，台北大龍峒保安宮今天農曆七月十日上午8點半，也舉辦豎燈篙儀式。圖／本報資料照片
下周日就是農曆七月十五日中元節，台北大龍峒保安宮今天農曆七月十日上午8點半，也舉辦豎燈篙儀式。圖／本報資料照片

下周日就是農曆七月十五日中元節，台北大龍峒保安宮今天農曆七月十日上午8點半，也舉辦豎燈篙儀式，廟方立起3支竹子，分別為天竿、地竿、陰竿，藉由儀式讓孤魂野鬼知道可過來聞經受度，另外，保安宮農曆七月十四日的牽(車藏)、農曆七月十五日普度也照常舉辦，廟方提醒，信眾需戴口罩等做好防疫，廟方也會降載人數符合防疫室內50人、室外100人的人流管制。

至於艋舺龍山寺今年取消超薦法會、放水燈等，首度改推「代辦普度」；台北松山慈祐宮也停辦超度法會、農曆七月十五日舉辦中元普度，不過贊普不對外開放；台北行天宮則往年就沒有舉辦普度法會。

今年台北市各大寺廟因疫情調整中元普度活動，艋舺龍山寺表示，基於防疫原則，不希望信眾群聚，因此取消農曆七月大型活動，首度推出「代辦普度」，推廣信眾可以在家誦念佛號並留作記錄，待農曆7月25日可前往廟內參拜將誦念次數向菩薩「報告」，廟方將在農曆7月30日地藏王菩薩聖誕當日，辦理放燄口，並將七月的功德總迴向。

大龍峒保安宮的豎燈篙、牽(車藏)、普渡等照常舉辦，將降載人數以符合防疫規範。另外，現在情況趨緩，廟方增加三天的感恩法會，酬謝神明庇佑，將於農曆7月11日起，共舉辦6天。保安宮提醒，信眾要遵守室內50人、室外100人的人流管制。

台北松山慈祐宮也停辦超度法會、農曆七月十五日舉辦中元普度，但贊普不對外開放，農曆七月三十日舉辦地藏王菩薩聖誕法會。

法會 保安宮 松山慈祐宮

延伸閱讀

暑期服務隊移師線上 北醫大學生教柬國師生防疫

仁寶捐贈1億元 支持慈濟捐助防疫疫苗給台灣

影／南投紫南宮神氣十足 信眾爭搶威力彩頭獎17.5億

7-ELEVEN推中元限定過爐版「平安隨取卡」 最高刮中20倍面額

相關新聞

北市9成國小備好隔板？許淑華:光信義區上周過半沒備好

9月1日高中以下、幼兒園實體開學，北市議員許淑華今天在臉書質疑，柯市府拍胸脯保證會以最完善的防疫措施保護師生健康，並表示...

中元普度拜好兄弟 北市提供集中焚燒金銀紙錢收運服務

農曆七月民間習俗要祭拜好兄弟，為了避免焚燒紙錢危害健康及環境，台北市環保局呼籲民眾配合「集中焚燒金銀紙錢」收運服務，有需...

樹林鎮南宮連2年捐復康巴士 再投百萬推獨老活動

新北市樹林區鎮南宮繼去年捐贈復康巴士後，今年加碼捐贈全國首輛從義大利原裝進口加寬版復康巴士，讓輪椅族坐得更舒適。此外，原...

籃球、排球、街舞「需戴口罩」北市24日開放9體育項目

北市府宣布預計在8月24日預計開放籃球等運動項目，引發民眾熱議。台北市體育局副局長劉寧添今表示，確實8月24日會開放籃球...

見賢思琪基金會 助新北68戶弱勢家庭144萬元

見賢思琪社會福利公益基金會推出「琪心紓困專案」，與新北社福中心合作，針對三重、蘆洲、淡水、三芝區受疫情影響的68戶家庭，...

七代茶世家！三峽茶農周平國得新北蜜香紅茶冠軍

110年新北好茶蜜香紅茶比賽結果出爐，冠軍由三峽茶農周平國奪得。周平國是家中第七代茶農，從種茶到製茶，從小就跟著父親學習...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。