中元普度 大龍峒保安宮今豎燈篙儀式 啟動防疫人流控管

下周日就是農曆七月十五日中元節，台北大龍峒保安宮今天農曆七月十日上午8點半，也舉辦豎燈篙儀式，廟方立起3支竹子，分別為天竿、地竿、陰竿，藉由儀式讓孤魂野鬼知道可過來聞經受度，另外，保安宮農曆七月十四日的牽(車藏)、農曆七月十五日普度也照常舉辦，廟方提醒，信眾需戴口罩等做好防疫，廟方也會降載人數符合防疫室內50人、室外100人的人流管制。

至於艋舺龍山寺今年取消超薦法會、放水燈等，首度改推「代辦普度」；台北松山慈祐宮也停辦超度法會、農曆七月十五日舉辦中元普度，不過贊普不對外開放；台北行天宮則往年就沒有舉辦普度法會。

今年台北市各大寺廟因疫情調整中元普度活動，艋舺龍山寺表示，基於防疫原則，不希望信眾群聚，因此取消農曆七月大型活動，首度推出「代辦普度」，推廣信眾可以在家誦念佛號並留作記錄，待農曆7月25日可前往廟內參拜將誦念次數向菩薩「報告」，廟方將在農曆7月30日地藏王菩薩聖誕當日，辦理放燄口，並將七月的功德總迴向。

大龍峒保安宮的豎燈篙、牽(車藏)、普渡等照常舉辦，將降載人數以符合防疫規範。另外，現在情況趨緩，廟方增加三天的感恩法會，酬謝神明庇佑，將於農曆7月11日起，共舉辦6天。保安宮提醒，信眾要遵守室內50人、室外100人的人流管制。

台北松山慈祐宮也停辦超度法會、農曆七月十五日舉辦中元普度，但贊普不對外開放，農曆七月三十日舉辦地藏王菩薩聖誕法會。