北市9成國小備好隔板？許淑華:光信義區上周過半沒備好

9月1日高中以下、幼兒園實體開學，北市議員許淑華今天在臉書質疑，柯市府拍胸脯保證會以最完善的防疫措施保護師生健康，並表示國小學童用餐的防疫隔板，國小已準備了9成1。不過據她調查，上周詢問信義區9所國小，還有5所還沒準備好，質疑「柯市府公然說謊？還是團隊已失能？」

許淑華說，柯市府公布9成1國小已準備好隔板，但她質疑，台北市教育局統計資料從何而來，教育局回覆是前幾周所做調查，並告知還沒準備好隔板的，包括有永春、光復、古亭、建安、東門、三玉、南湖、碧湖、葫蘆、湖山、麗湖、義方、忠義共13所市立小學。

但議員上周詢問信義區9所國小校長和家長會，防疫隔板準備情況，得知永春、光復、興雅、信義、三興等5間國小還沒有準備好隔板，但柯市府只調查出永春、光復2間，興雅、信義、三興這3所國小，教育局並沒有掌握實際狀況。連信義區9所學校的調查都可以「5變2」，「可以相信柯市府講的9成1嗎？」

許淑華說，顯然市府的調查和實際狀況存有落差，營造讓家長安心的假象，事實上家長的抱怨與焦慮仍舊在。

許淑華說，她已決定自己募集，「柯市府不做，許淑華來做」，她將提供光復國小需要的2067片防疫隔板、永春國小580片、興雅國小910片、信義國小841片、三興國小650片，目前所有防疫隔板的設置都在進行中，希望可以給予孩童最高規格防疫保護，讓學校省力、讓家長安心！

許淑華也說，柯市府敢誇下海口宣布9月1日開學，就應該一肩扛起照顧學童的責任，柯市府怎能將校園防疫設備丟給學校自籌？或只仰賴中央補助？許說，即使教育部核定補助台北市校園防疫3千多萬，但平均下來一個孩童僅100多元，卻要學校備足快篩劑、隔板、口罩、面罩、酒精、體溫計等仍是不足，「試問台北市政府的角色何在？」

許淑華說，台北市不是沒有錢，新冠捐款目前也仍有1億多餘額，用部分餘額購置防疫隔板並非難事，為什麼明明財政資源充足卻坐視不管，從五月不斷透過質詢或是公開呼籲至今，顯然柯市府一直沒搞懂校方的難處和家長的心聲。