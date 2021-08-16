要求房東不租屋給確診康復者 議員：應啟動專案協助

不少新冠肺炎確診個案康復，陸續回到社區或職場。台中市議員邱素貞、陳淑華、謝明源、蕭隆澤指出，出現被歧視或排擠現象，建議市府正視問題。讓他們儘速融入社會，避免受到二度傷害。

衛生局長曾梓展指出，台中市本土與境外移入確診個案數有355例，本土病例確診個案數有207例，對確診康復個案，在心理健康輔導方面，啟動關懷專案；康復者未來也要施打疫苗，衛生局會提供協助。副市長陳子敬表示，預算有需求的話，將辦理追加預算處理。

議員指出，台灣到昨天為止有1萬5852本土病例，確診個案已陸續康復回到社區或職場，但有康復者表示，工作時同事與他保持距離，也有人反映，社區要求房東不要在租屋給確診康復者，許多人憂心面臨社會歧視與標籤化壓力。

議員們表示，新冠肺炎患者痊癒解隔離後，衛生局應該繼續追蹤並加以關懷，追蹤是否有後遺症出現，或是心理上是否需要關懷輔導等，迅速給予協助。

衛生局也應該向大眾宣導新冠肺炎的正確觀念，讓痊癒解隔離後的確診患者能迅速回歸正常生活而不被標籤化。

他們建議市府，針對確診康復者，除提供定期身心檢查、線上諮詢及專線等求助資訊外，也應視個案需求，到宅訪視，並建立關懷服務紀錄，藉由專業人員協助，讓康復者儘速融入社會、恢復身心健康。

邱素貞指出，依「傳染病防治法」第11條及第12條，明定保障確診者的工作權、就學權、安養權、居住權、就醫權等權益，對於確診康復者重返生活，希望市府正視當事人可能面臨的社會及職場歧視、排擠等問題，不應讓這些人獨自無助面對社會壓力、職場歧視，甚至是工作權保衛戰，避免當事人受到二度傷害。

防疫是場長期抗戰，台中市110年度歲出總預算1422億317萬5千元，議員建議須盡速盤整所需資源，在人力、物力與財力上支持，不要去排擠其它資源。