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台中市消防95%救命器逾年限 消防局：年限過短會檢討

聯合報 / 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市議員質疑消防設備逾耐用年限比率超高，因加速汰舊換新。記者陳秋雲/攝影
台中市議員質疑消防設備逾耐用年限比率超高，因加速汰舊換新。記者陳秋雲/攝影

根據審計部台中市審計總決算審核報告，到去年底為止，台中市消防局不少救火防災設備超過耐用年限，消防衣丶氣瓶有55%；面罩65.73%丶熱顯像儀76.12%逾耐用年限；救命器更高達95%。台中市議員指出，消防人員值勤安全，令人憂心。

台中市議員張瀞分丶張廖乃倫丶李榮鴻今指出，消防救命的設備有這麼多超過耐用年限，讓人看了膽戰心驚。

消防局長曾進財解釋，消防裝備廠商在出廠時並沒有訂定使用年限，但產品出售給公家機關，礙於公有財產列管規定，就必須訂出使用年限，作為後續汰換的依據，事實上，很多消防裝備如果如果保養得當，可以使用3年至10年。

但以救命器為例，市府列管財產規定統一訂2年，才會導致超過使用年限的比率偏高。

市議員李榮鴻說，如果消防局覺得使用年限訂定不恰當，就該檢討修正，否則時間一到，外界就會質疑逾期使用的比率過高，也造成恐慌。

張廖乃綸也說，無論如何審計處已糾正台中市消防裝備多數超過使用年限，消防局定了使用年限往後如果發生意外，會被追究責任歸屬，消防局一定要好好檢討。

張瀞分表示，台中市消防人力預算員額為1811人，實際員額只有1677人，還差一百多人沒補足。如果沒有足夠的人力和物力，如何做好救災、救護工作?如果沒有良好的消防裝備，如何叫打火弟兄放心衝鋒陷陣救災，人力不足的問題一定要超前部署，盡快補齊。

消防局長曾進財說，消防裝備使用年限訂定不恰當確實會導致外界誤解，消防局會進一步研究檢討。台中市消防人力預算員額為1811人，要進用新人必須先由消防署規畫招生，並經過約2年培訓期，預計112年、113年分別會補90人，市長盧秀燕也很支持消防人員及消防設備的預算。

台中市 盧秀燕

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