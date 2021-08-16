汐止觀光夜市普渡助弱勢 義剪送愛心物資

農曆七月普渡，今年遇到疫情期間，汐止區觀光夜市用不一樣的方式舉行，今(16)日普渡除了虔誠祭拜之外，也結合愛心社團舉辦義剪、提供愛心餐，並且送上生活物資，七月普渡也兼做愛心，關懷弱勢。

汐止觀光夜市自治會長陳秀琴表示，今年普渡有展現另外一種結合愛心的活動，因為疫情的關係，有跟自治會的幹部商量過，因為，夜市裡有一個攤商提供愛心餐已經8年了，所以，這次一起結合做愛心，也安排了義剪，將愛發揚光大，今天也捐贈白米1250斤給大同里，以及烘內派出所實物銀行也捐了饅頭要給弱勢家庭。

汐止福德愛心會榮譽理事長陳豐鎰說，長期以來和夜市的攤商合作送待用餐，今天也和觀光夜市一起做愛心，不但送愛心餐，也將募集的物資送給需要的人。

當天新北市議員張錦豪也來參加，並且將愛心物資送到每位弱勢家庭民眾的手上，汐止處處有溫情，這次汐止區觀光夜市和汐止福德愛心會合作，不但安排了義剪，並且還送上白米、麵條及愛心人士捐贈的饅頭等愛心物資，中午時間還有愛心餐，也讓民眾很感謝。