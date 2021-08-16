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輪椅太難行 汐止新江北橋盼增行人通道

觀天下 / 記者陳惠玲／汐止報導
汐止區新江北橋只有樓梯可以銜接，新北市議員白珮茹希望能夠新設行人通道，讓行人通行無障礙。 圖／觀天下有線電視提供
汐止區新江北橋只有樓梯可以銜接，新北市議員白珮茹希望能夠新設行人通道，讓行人通行無障礙。 圖／觀天下有線電視提供

汐止區新江北橋下，這幾年綠美化後環境不錯，只是沿著紅磚人行道往橋上走，就只有樓梯可以銜接，對於坐輪椅或是推娃娃車來說，真的很不方便，所以，今(16)日新北市議員白珮茹就邀請相關單位人員現場會勘，希望能夠新設行人通道，讓行人通行無障礙。

江北里長謝祚敏說，因為走樓梯的話，像是嬰兒車、輪椅都很不方便，再加上這邊沿路環境都很優雅，如何能夠將人行通道串聯，可以繞著基隆河步道出去，還可以欣賞基隆河美景。

市議員白珮茹表示，今天主要是來看新江北橋，因為已經蓋了好多年，附近住的民眾也越來越多，針對一旁的人行道，希望可以沿著橋邊銜接，目前橋上並沒有人行道，如果可以走旁邊的話，嬰兒車或是長輩上橋都更方便，讓整個無障礙空間可以更好。

白珮茹指出，請了十河局、市府地政局、公所等相關單位來釐清，找出一條路讓附近居民進出更便利，公、私地的部分會再次鑑界釐清，將地界弄清楚，未來在規劃設計上面才不會有爭議。

人行道 汐止

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