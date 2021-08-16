東北角水域開放遊憩活動 遊客人數不足1成

東北角水域活動自8月3日起有條件開放，除了游泳和浮潛因無法全程配戴口罩暫不開放外，獨木舟和風帆、立槳等水域遊憩活動在全程配戴口罩下予以開放，但是雖然有開放，因疫情影響民眾出遊意願，導致水上活動參加人數不足之前的1成，業者辛苦經營。

獨木舟業者表示，目前報名的現況，人數是不足之前的1成，企業和學校方面原本的活動也都取消了，不然就延到明年，目前業者每次活動前會針對所有遊客會使用到的獨木舟、船槳、桌椅和置物櫃等進行清潔和消毒，活動全程遊客和教練均需配戴口罩，教練也均進行疫苗施打或是PCR檢測以確保安全，請民眾放心前來遊玩。

東北角風景管理處副處長吳建志表示，東北角有開放的水域據點，由新北市至宜蘭，從龍洞灣、四季灣，一直往南到福隆及宜蘭的外澳等，都有開放相關的水域遊憩活動，開放需依循全程配戴口罩和保持安全距離不群聚等要件下，立槳、獨木舟和風帆均有開放，海邊游泳和浮潛暫不開放，風管處會定時進行查核，若有發現不符合防疫規定的情況，會進行勸導，若勸導不聽將通知警政單位進行取締。

防疫警戒降至2級，疫情有趨緩的情況，東北角沿岸有許多漂亮景點，更有許多值得體驗的水域活動，請民眾在遵循相關防疫規定的情況下，放心前往一遊，放鬆身心外，也讓在地業者得以存續。