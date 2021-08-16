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石門區機車考照開放報名 名額有限請預約

觀天下 / 記者廖品涵／石門報導
石門區8/28將要辦理考照服務，疫情期間報名人數也有所縮減，有考照需求的鄉親要把握時間到公所預約報名。 圖／紅樹林有線電視提供
石門區8/28將要辦理考照服務，疫情期間報名人數也有所縮減，有考照需求的鄉親要把握時間到公所預約報名。 圖／紅樹林有線電視提供

每年石門區寒暑假都各有舉辦一次機車考照服務，不過今年暑假受到疫情影響，眼看就要辦不成，在市議員陳偉杰及尖鹿里長邱朝欉爭取下，8/28將要辦理考照服務的好消息，不過疫情期間報名人數也有所縮減，有考照需求的鄉親要把握時間到公所預約報名。

尖鹿里長邱朝欉說，聖安宮前廣場增設機車考照練習場後，感謝市議員陳偉杰再協助爭取將練習場設為下鄉考照正式場地，並且一年考兩次，寒、暑假各一次，便利地方的鄉親以及青年學子，不過今年暑假碰上疫情警戒的關係，即將於8/28辦理考照服務名額受到限制，考照當天分為兩場次進行，每一場次都設有初考開放40人與重考開放20人的報名限制，而報名期間自即日起到20日週五下午五點截止，有考機車駕照需求的鄉親，千萬把握機會。

市議員陳偉杰表示，很感謝今年在蘆洲監理站的協助下，石門區的暑期考照可以順利舉辦，而目前報考名額即將要達到人數上限，呼籲有需求的鄉親，要趕緊到區公所預約報名，另外目前考照場地開放練習，憂心有臨停車輛阻礙練習，感謝里長設置三角錐與公告來將練習場淨空，提供准考生良好的練習場地，期待在28日考照當天，考生都可以順利過關考取機車駕照。

疫情 石門 駕照

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