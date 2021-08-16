萬里區北基里送餐不間斷 志工為9旬爺爺送上樓

防疫期間，不少共餐據點受到防疫限制，共餐停辦、志工媽媽煮飯也暫停，不過在萬里區北基里為讓愛心送餐不間斷，北基里改以購買便當，志工送便當的方式進行，讓以往的每天愛心送餐服務正常運行，行動不便的長輩們也可以餐食無虞。

北基里長鄧月嬌萬說，目前共餐據點受到防疫限制，以往送餐都是志工們自己煮好放便當盒送到需要的長輩家，現在據點沒有開放志工煮飯，為了讓行動不便的長輩的送餐不間斷，改以購買便當，志工送便當的方式進行，讓以往的每天愛心送餐服務正常運行。

北基里位在山區，要吃飯買餐盒或是要購買食材，都必須先下山，對於行動不便的長輩是相當不容易，而北基里每天的愛心送餐對象大約有15位長輩，志工除了都報到前往送餐，更加還替住在高樓層的爺爺送上樓，讓爺爺不需要再上下樓爬梯取餐。

志工、里長與課長將餐盒一起送上住在四樓的90多歲爺爺家中，不只是送餐，更是每天到宅問安，希望在疫情期間，愛心送餐服務不中斷，要讓行動不便的長輩們依舊吃得營養、餐食無虞。