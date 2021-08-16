土城國小家長憂心捷運萬大線噪音 北捷：已調整軌道

捷運萬大線二期規畫路線將行經新北市土城國小，但學生家長認為捷運噪音會影響學生上課，環保署日前審查後，認為開發單位台北市捷運局應重新評估噪音問題再來審議。台北市捷運局副局長王偉表示，萬大線隔音牆都有加高減少噪音值，近期也調整軌道路線，將原本離學校大樓10公尺的軌道拉至17公尺外，會在下次環差會議與民眾及委員溝通。

萬大線的LG11站原本設計直行金城路上，但後來因為用地取得問題，將路線改為彎進金城公園，由於旁邊還有土城國小，此舉引發居民及家長不滿。

土城國小家長林小姐表示，學校人數眾多，且還有資源班、特教班、公托中心，捷運蓋好後，學生受教權益一定會受到嚴重影響，希望台北市捷運局能更改方案。

林小姐還說，六都當中僅有新北市將學校畫為第三類噪音管制區，其他五都都是列為第二類噪音管制區，不懂為什麼新北市的標準特別鬆散，其它縣市都較為嚴格。

環評委員認為，土城國小噪音管制區不應超過第二類噪音管制區標準，要求開發單位重新評估噪音增量上限值；另開發單位應減輕對鄰近環境的噪音、振動影響，並評估在土城國小鄰近捷運路線側安裝隔音窗的可行性、納入未來承諾。

新北市環保局回應，學校多緊鄰馬路，背景音量高，且各學校本身有鐘聲、擴音廣播、發電機、供水設備等，同為噪音源，校園本身就曾發生不符合第二類噪音管制標準的情形，所以才將學校畫為第三類噪音管制區。

王偉表示，萬大線在規畫設計時，已特別加高噪音牆，且相關單位也是用二級管制的標準在測量噪音問題，他們會在詳細量化相關數值，明確的將內容填寫在報告中。

王偉表示，除隔音牆外，他們也於近期也有調整軌道路線，將原本離土城國小體健樓10公尺的軌道拉至17公尺的距離，相信此舉能再將噪音降低一些；至於學校裝設隔音窗一事，會再與新北市教育局討論。

王偉指出，他們已經相當努力在減少噪音相關問題，接下來會補充好相關資料，於下次環差會議上與委員及民眾報告及溝通，盼能達成共識，解決問題。