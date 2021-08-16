快訊

聯亞送驗逾200萬劑疫苗將報廢？莊人祥：效期內驗證有效就能用

評／「擁抱熊貓派」也退縮？軟銀暫停投資中企的警示

聽新聞
test
0:00 / 0:00

土城國小家長憂心捷運萬大線噪音 北捷：已調整軌道

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
台北市捷運局表示會全力降低捷運萬大線噪音，讓土城國小學生受到的影響降至最低。示意圖／台北市捷運工程局提供
台北市捷運局表示會全力降低捷運萬大線噪音，讓土城國小學生受到的影響降至最低。示意圖／台北市捷運工程局提供

捷運萬大線二期規畫路線將行經新北市土城國小，但學生家長認為捷運噪音會影響學生上課，環保署日前審查後，認為開發單位台北市捷運局應重新評估噪音問題再來審議。台北市捷運局副局長王偉表示，萬大線隔音牆都有加高減少噪音值，近期也調整軌道路線，將原本離學校大樓10公尺的軌道拉至17公尺外，會在下次環差會議與民眾及委員溝通。

萬大線的LG11站原本設計直行金城路上，但後來因為用地取得問題，將路線改為彎進金城公園，由於旁邊還有土城國小，此舉引發居民及家長不滿。

土城國小家長林小姐表示，學校人數眾多，且還有資源班、特教班、公托中心，捷運蓋好後，學生受教權益一定會受到嚴重影響，希望台北市捷運局能更改方案。

林小姐還說，六都當中僅有新北市將學校畫為第三類噪音管制區，其他五都都是列為第二類噪音管制區，不懂為什麼新北市的標準特別鬆散，其它縣市都較為嚴格。

環評委員認為，土城國小噪音管制區不應超過第二類噪音管制區標準，要求開發單位重新評估噪音增量上限值；另開發單位應減輕對鄰近環境的噪音、振動影響，並評估在土城國小鄰近捷運路線側安裝隔音窗的可行性、納入未來承諾。

新北市環保局回應，學校多緊鄰馬路，背景音量高，且各學校本身有鐘聲、擴音廣播、發電機、供水設備等，同為噪音源，校園本身就曾發生不符合第二類噪音管制標準的情形，所以才將學校畫為第三類噪音管制區。

王偉表示，萬大線在規畫設計時，已特別加高噪音牆，且相關單位也是用二級管制的標準在測量噪音問題，他們會在詳細量化相關數值，明確的將內容填寫在報告中。

王偉表示，除隔音牆外，他們也於近期也有調整軌道路線，將原本離土城國小體健樓10公尺的軌道拉至17公尺的距離，相信此舉能再將噪音降低一些；至於學校裝設隔音窗一事，會再與新北市教育局討論。

王偉指出，他們已經相當努力在減少噪音相關問題，接下來會補充好相關資料，於下次環差會議上與委員及民眾報告及溝通，盼能達成共識，解決問題。

噪音 捷運

延伸閱讀

東環段拒絕二階環評卡關？ 北捷局緊急澄清還原真相

相關新聞

土城國小家長憂心捷運萬大線噪音 北捷：已調整軌道

捷運萬大線二期規畫路線將行經新北市土城國小，但學生家長認為捷運噪音會影響學生上課，環保署日前審查後，認為開發單位台北市捷...

北市籃球場預計24日開放 學校體育課依照辦理

桃園已開放戶外籃球場，許多球友期盼北市解禁，此外北市宣布開學後戶外體育課授課的運動項目，需符合中央開放的運動。台北市副市...

疫情阻斷農村長者身心靈活動 農青推線上森林療癒課程

疫情影響下，一些農村長輩無法到山邊田野間從事身心靈活動，新北石碇烏塗社區在地青年黃政漢，過去帶著所學返鄉推動農村再生計畫...

北市突擊賣場、超商 抽驗嬰幼兒及膠囊食品塑化劑含量

為保障消費者食用食品衛生安全，北市衛生局今年7月至賣場、超市、藥局等處抽驗市售15件膠囊錠狀食品、10件嬰幼兒食品，共計...

新北安坑輕軌進度達81% 擬111年完工通車

新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌工程進度時說，目前已經完成了81%，包括平面軌道的完成以及高架段的合體接龍，一定要順利在民...

嫌中央太寬鬆 北市污水廠放流水氨氮管制自主加嚴

因應環保署現行公共汙水下水道放流水「氨氮」排放標準75mg/L過於寬鬆，恐不利保護北市河川水質，台北市環保局與衛工處日前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。