不戴口罩非僅衛生局可開單 中市：市府授權都算數

新冠肺炎疫情三級警戒時，中央政府僅頒布特別條例並發函各縣市政府，針對未戴口罩等行為開罰。台中市議員李中指出，除衛生局外，例如建設局針對在公園不戴口罩開罰，李中認為不符行政的原則，「警察人力不足可請文化局開闖紅燈罰單嗎？」他認為目前5077件沒戴口罩、群聚等罰單恐產生爭議，建議撤銷。

衛生局長曾梓展表示，傳染病防治法是由中央授權市府，由衛生局執行，由市府重新分配給各場域目的主管機關，就事實裁罰，中央衛福部也發文同意，認可由市府授權給各局處受理檢舉及裁罰。因疫情期間，開罰案件暴增數十倍，市長依衛福部建議，在市政會議通過後的公告。

台中市政府考量，衛生局人力不足，針對未戴口罩等行為，由各局處就轄管的場域，就事實開罰，市政會議通過後，公告實施，並向中央衛福部報備。統計市府各局處共開罰4875件沒戴口罩、202件違規群聚，共5077件、罰款兩千萬。其中只有163件是衛生局開罰。

李中說，遇到新冠肺炎這樣特殊疫情，依憲法第43條，總統可頒布緊急命令，但中央並沒有這樣做，僅發布「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」但法律位階不如緊急命令，產生其他法律是否要「讓路」的問題，。

李中指出，根據研考會統計資料，還有經發局、都發局等，連文化局都有開出相關違反防疫規定的罰單，他質疑各局處不會覺得「怪怪的？」目前市府分配場域，由各目的主管機關開罰，但罰款收入並沒有議會通過後的法定科目，恐產生行政程序爭議。

李中表示，市議會三讀通過的預算書是法律文書，法律位階應高於市政府的公告，市府若要其他局處協助衛生局進行防疫工作，應修訂相關局處的組織章程，並編對應的預算科目，不然各局處沒有法定的執掌與收入科目，就產生行政疑義。

李中建議，除衛生局外，市府各機關無權對民眾依傳染病防治法開罰，各機關已開出罰單應全數撤銷，所收到的罰鍰全數退回，否則所有罰單將因法理疑義產生許多申訴與行政訴訟。另市府應儘速請中央就法位階進行釋疑，並針對各局處的組織任務、預算科目做適法性調整，或編列特別預算，以符合依法行政之原則，保障人民權益。