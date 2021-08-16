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北市籃球場預計24日開放 學校體育課依照辦理

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市副市長蔡炳坤表示，預計在8月24日開放籃球場館供市民使用，學校體育課也依照辦理。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影
台北市副市長蔡炳坤表示，預計在8月24日開放籃球場館供市民使用，學校體育課也依照辦理。聯合報系資料照片／記者林俊良攝影

桃園已開放戶外籃球場，許多球友期盼北市解禁，此外北市宣布開學後戶外體育課授課的運動項目，需符合中央開放的運動。台北市副市長蔡炳坤今天表示，預計在8月24日開放籃球場館供市民使用，學校體育課也依照辦理。

蔡炳坤表示，8月10日起體育局增加開放8項水上體育活動與足球等項目，教育局也隨之開放，開學後，視該運動項目開放與否，學校也跟著配合。

蔡炳坤表示，市府每兩周針對體育項目場館解封進行檢討，預計8月24日會公布下一波開放場館指引，若疫情沒有太大變化，籃球將列入其中。日前桃園開放籃球場，北市也密切觀察，由於籃球是人跟人的近距離接觸，北市還是按照規劃逐步解封。

至於，若是北市學校開放上游泳課，不開放附屬設施，如淋浴間、吹風機尚未開放使用，蔡炳坤表示，將蒐集更多意見，做滾動式檢討。

北市 體育 桃園

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