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疫情阻斷農村長者身心靈活動 農青推線上森林療癒課程

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
烏塗社區青年黃政漢返鄉授藝，為社區建構深度自然體驗職人聚落及身心靈慢活小城的形象。圖／新北市農業局提供
烏塗社區青年黃政漢返鄉授藝，為社區建構深度自然體驗職人聚落及身心靈慢活小城的形象。圖／新北市農業局提供

疫情影響下，一些農村長輩無法到山邊田野間從事身心靈活動，新北石碇烏塗社區在地青年黃政漢，過去帶著所學返鄉推動農村再生計畫，最近更規劃向居民推廣線上教學，包含學習正念呼吸、坐禪和行禪以及合適的瑜珈肢體動作，加深社區高齡長者的對於新興事物的好奇與情感。

烏塗社區早期是黑金歲月的重要據點，有臺松、修記等煤礦公司，現在的居民則多以務農為主，主要農產有東方美人茶及文山包種茶、茶油等，也有許家麵線、福田居鄉土餐廳等，好山好水好人情是烏塗的標竿。

黃政漢自畢業後開設個人工作室，透過所學專長承接各種不同需求的行銷專案，從自由接案到專精網站數據分析等，而他也將過往獲得多樣生活經驗返鄉授藝傳承職人精神，近年推動農村再生計畫，期望凝聚社區共識。

黃政漢在防疫期間，也為打造社區成為深度自然體驗職人聚落及身心靈慢活小城的形象，結合自身經驗架設網站、創建線上教學，促進家鄉居民防疫也不忘學習，建構農村溫情，讓居民生活更好。

黃政漢表示，疫情影響下，許多家鄉長輩無法到山邊田野間從事身心靈活動，規劃於8月17日向里民宣導線上教學，透過簡單易操作的軟體點擊視訊連結即可上線，課程主要以森林療癒系列，學習正念呼吸、坐禪和行禪以及合適的瑜珈肢體動作，加深高年齡的社區夥伴們對於新興事物的好奇與情感，也歡迎有興趣民眾逕洽石碇烏塗社區粉絲團私訊報名。

農業局長李玟表示，每個農村都有其獨特文化，農村再生計畫除促進地方產業發展也重視文化傳承，農業局鼓勵青年回留農村，為此備有充足的資源與專業的輔導團隊，來協助每位提出農村創新計畫的青年，尤其現在正值疫情期間，許多居民生活方式因此改變，期盼青年透過創新觀點、以線上線下合作模式開創防疫與科技新意象，為社區營造溫馨歡樂的農村。

森林療癒課程於烏塗溪步道收音，展開放鬆舒緩的體驗課程。圖／新北市農業局提供
森林療癒課程於烏塗溪步道收音，展開放鬆舒緩的體驗課程。圖／新北市農業局提供
計畫將烏塗社區的在地產業與社區自然景觀、正念身心療癒課程進行整合。圖為溪流瑜珈。圖／新北市農業局提供
計畫將烏塗社區的在地產業與社區自然景觀、正念身心療癒課程進行整合。圖為溪流瑜珈。圖／新北市農業局提供
烏塗社區互動式智慧手機課程，讓長輩透過裝置樂齡學習。圖／新北市農業局提供
烏塗社區互動式智慧手機課程，讓長輩透過裝置樂齡學習。圖／新北市農業局提供
計畫將烏塗社區的在地產業與社區自然景觀、正念身心療癒課程進行整合。圖／新北市農業局提供
計畫將烏塗社區的在地產業與社區自然景觀、正念身心療癒課程進行整合。圖／新北市農業局提供

青年 疫情 農村再生

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