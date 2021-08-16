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北市突擊賣場、超商 抽驗嬰幼兒及膠囊食品塑化劑含量

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
北市衛生局抽驗賣場、超市、藥局市售的膠囊錠狀及嬰幼兒食品塑化劑含量，結果均符合規定。聯合報系資料照
北市衛生局抽驗賣場、超市、藥局市售的膠囊錠狀及嬰幼兒食品塑化劑含量，結果均符合規定。聯合報系資料照

為保障消費者食用食品衛生安全，北市衛生局今年7月至賣場、超市、藥局等處抽驗市售15件膠囊錠狀食品、10件嬰幼兒食品，共計25件產品檢驗9項塑化劑，結果均符合規定。

衛生局表示，衛生福利部食品藥物管理署自2011年10月制定「降低食品中塑化劑含量之企業指引」，其中針對飲料、嬰幼兒食品、膠囊錠狀食品、由酯類、米麵製品、甜點及其他加工食品等，訂有企業監測塑化劑指標值，提供業者自訂預防或改善產品受塑化劑汙染的品質管理。

此次抽檢場域包含全聯、屈臣氏、維康藥局、好市多、啄木鳥藥師藥局、農安盛康藥局、康銓藥局、悠幼公司、遠東企業公司、惠康百貨等。

檢驗產品如亞培心美力嬰兒配方食品、美強生優生A+育嬰配方奶粉、三多金盞花取物複方軟膠囊、統統魚油膠囊、桂格有機米精、活沛多游離型葉黃素及魚油膠囊等總計25件產品，結果均符合規定。

食品中所含微量塑化劑，多因食品原諒遭受環境汙染或在食品生產、加工及儲存過程中，透過塑膠材質設備、容器或包材等之游離溶出，間接汙染食品，衛生局提醒業者務必落實自主管理，確保食品衛生品質安全。

衛生局 塑化劑 甜點

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