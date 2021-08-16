新北安坑輕軌進度達81% 擬111年完工通車

新北市長侯友宜今天視察安坑輕軌工程進度時說，目前已經完成了81%，包括平面軌道的完成以及高架段的合體接龍，一定要順利在民國111年底完工並通車。

侯友宜上午到新店區視察安坑輕軌安心橋軌道工程後接受媒體聯訪指出，安坑輕軌計畫總進度已經完成了81%，包括平面軌道的完成以及高架段的合體接龍，接下來最重要的是十四張站列車調度的特殊軌道菱形道岔要順利施工，不受疫情影響，盼能如期在111年底完工並通車。

媒體詢及，國內COVID-19疫苗量吃緊，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天說新北的機種率很高，建議新北市接種站可減少開設。

侯友宜說，追根究柢就是一句話「疫苗不夠、疫苗不足」，疫苗是防疫最重要的一個關卡，疫苗覆蓋率目前只達到40%，接種如果出現空窗期，會讓整個群體的保護力降低，尤其現在面臨帶動經濟、甚至開學的關鍵時間點，疫苗接種延宕將造成經濟復甦更嚴峻挑戰，盼未來10天，政府一定要想辦法，讓疫苗能夠快速進口，讓國人多一項選擇。

新北市政府捷運工程局說明，安坑輕軌工程繼5月平面段軌道鋪設完成，7月達成全線高架橋梁合龍里程碑後，接續進行高架軌道鋪設作業及高架車站施工，首列車預計9月底進駐機廠，並於明年初安排列車上線動態測試。

安坑輕軌路線全長7.5公里，沿途設置4座平面車站、5座高架車站，高架段路線長度約4公里，跨越國道3號、五重溪、中安大橋引道，並以全長502公尺的安心橋，跨越新北環快道路以及新店溪，連接兩側的新和國小站以及十四張站，並可轉乘環狀線，未來通往台北市可節省約15至20分鐘。