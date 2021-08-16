林口改善2公園今開放 分別強化園內生態、寵物特色

趁著疫情公園關閉期間，新北市針對林口區宗北、松柏2處公園改善，分別以結合生態特色改造生態池，以及增設寵物專屬空間，讓寵物可以安心玩耍，並在今天開放。在地議員表示，由於林口年輕族群成長，養寵物人口也增加，才希望能改善公園中的寵物友善空間。

松柏公園面積將近千坪，2013年設計時就把公園性質定位為寵物公園，園內有6成空間能讓毛小孩跑跳，但新北市議員蔡淑君認為，原有的圍欄低矮且孔洞過大，很多民眾反映沒辦法讓毛小孩好好玩耍，希望林口區公所好好改善。

這次配合宗北、松柏2處公園改善計畫，公所在松柏公園新增1.5公尺高金屬圍欄以及雙層門，避免圍欄太矮問題造成毛小孩跨越走失，並增加毛小孩專用跳台與無障礙坡道，讓身障人士也能帶著毛小孩散步。公所也增設如休憩座椅、寵物造型洗手台等，提供民眾使用。

另外，針對面積超過700坪的宗北公園，公所則以生態復育方式，在園內濕式滯洪池附近種植如香茅，長穗木、埃及紙莎草、香蒲、石菖蒲等水生植物，把原本滯洪池積水問題，改成生態觀察池。公所表示，如今池中已可見蝌蚪、紅蜻蜓，在水生植物圍繞下，也有褐頭鷦鶯、斑紋鳥、家燕等鳥類出沒身影。

公所經建課長鄭舒文表示，除改善2座公園特色外，這次在2公園都有設計環園步道，宗北公園另新增給小朋友使用的波浪攀爬架，無論從公園哪個入口，民眾來公園都有環形散步空間，身障人士也可使用，達到共融式公園目標，整體改善經費約900萬。