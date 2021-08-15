運量回升 新北市公車全路線恢復疫前班次

新冠肺炎疫情5月爆發，新北市公車運量跌至3成，單日搭乘人次僅剩下24萬，業者為營運考量，大幅減班，離峰時段更為明顯。近日疫情趨緩，運量回升，新北市交通局與公車業者協調後，決定於8月24日恢復成疫情前正常班次，但仍須嚴格落實防疫措施。

新北市公車以前每日約有80萬運量，但5月中疫情爆發後，大跌7成，每日運量僅剩下24萬，業者因為營運考量，大幅減班，並以離峰時段為主；尖峰時刻仍維持原班次，讓民眾可以保持安全距離。

近日疫情明顯趨緩，運量緩步回升，從每日24萬增加至32萬左右，交通局預估，只要持續控制疫情，運量還會繼續增加。

新北市交通局長鍾鳴時表示，7月27日警戒降為第二級後，公車運量逐漸回升至4成左右；為鼓勵民眾使用大眾運輸，刺激乘客回流，交通局多次與公車業者協調，決定從8月24日起全面恢復三級警戒前原有班次，請民眾多多搭乘公車，用行動來支持公共運輸。

新北市交通局運輸管理科長林詩欽指出，市府已要求各公車場站、車輛須加密清消，駕駛員也得配備防護眼鏡、口罩，每車都要備有消毒酒精，讓民眾安心搭乘；民眾也須配合防疫簡訊實聯制，全程戴口罩、禁止飲食、少交談。