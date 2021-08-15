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地勢低窪豪雨難排 社子島棒球場月淹水超過20天

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
地勢低窪的社子島河濱棒球場，只要時雨量大，排水不及，就會產生積水。圖／體育局提供
地勢低窪的社子島河濱棒球場，只要時雨量大，排水不及，就會產生積水。圖／體育局提供

受到午後熱對流的影響，雙北地區日前傳出淹水災情。地勢低窪的社子島河濱棒球場，只要時雨量大就會變成一片汪洋，台北市棒球協會理事長陳文尚指出，棒球場出入口一個月淹水超過20天。北市體育局表示，巡檢人員回報由於雨量大，排水速度來不及消退，才造成球場積水，將會同水利處瞭解，並找出解決方案。

台北市棒球協會理事長陳文尚指出，社子島河濱棒球場一個月淹水超過20天，除了午後熱對流的影響，還因為先前烟花颱風影響，球場周邊水位一直很高，尤其要進入球場的通道旁是排水溝，只要漲潮就會淹出來，造成出入口嚴重積水，人員出入不便，所幸球場裡面沒問題。

陳文尚表示，疫情趨緩，台北代表隊陸續回到棒球場訓練，根據北市疫情警戒期間運動指引，目前禁止競賽行為，正觀察下一階段解封是否會鬆綁，但協會積極除草恢復場地原貌，一個月內割斷割草機6條皮帶，不少球隊對於社子島河濱棒球場有革命情感，一直以來都在克服天災。

體育局運動設施科長劉哲明表示，根據巡檢人員回報，棒球場出入口較為低窪，再加上社子島也屬於台北市地勢低窪的區域，所以造成淹水。由於排水問題是水利處專業，下周已安排會同水利處同仁前往尋找解決的方法。

劉哲明進一步說明，球場入口部分低窪，只要時雨量大，排水不及，就會產生積水，因此此處的日常維護，對於認養球隊及體育局都是挑戰。

劉哲明表示，北市球場都有認養的球隊，其中百齡左岸都是台北市棒球協會認養。認養球隊負責維護場地除草等，根據契約，認養球隊每季有12天可以安排優先使用。

北市 社子島

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