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江北重劃區僅一條4米聯外道路 下周拆建物、九月拓寬

聯合報 / 記者李成蔭／新北即時報導
長江路二段311巷現況，民眾會車不易。圖／葉元之提供
長江路二段311巷現況，民眾會車不易。圖／葉元之提供

新北江北重劃區最近越來越多新住戶，預計未來最少會有2萬人口，卻只有一條4米的聯外道路，讓里長及在地居民相當頭痛。新北市議員葉元之表示，他前年接獲里長陳情後即一同會勘，期間並多次追進度，如今終於要在下個月進行道路拓寬為8米的工程；新北新工處也說，下周就會先進行建物及相關設施的拆遷作業。

板橋江翠北側重劃區占地82公頃，臨近大漢溪，讓許多建商喊出「水岸第一排」標語，吸引民眾購屋，目前有超過30起建案，都陸續完工交屋中，預計搬進超過2萬人。

葉元之指出，該地將有如此多住戶，但連接市區卻只有一條4米小道路，也就是長江路二段311巷，巷子兩旁現有合法建物、宮廟、電桿、私人地坪等地上物，雙向會車不易，目前就已塞得相當嚴重，未來交通勢必大打結，更別提轉彎易有死角，衍生出安全問題。溪頭里長郭東勝表示，該巷路幅太窄，車流多的時段就連轉彎都困難，要多次挑整車頭方向，未來有新住戶慢慢住進來後，道路根本無法負荷。

葉元之說明，他與郭東勝在前年3月前往會勘，並要求市府提供因應方案，工務局承諾會盡力取得土地，將4米道路拓寬。而他接著多次緊盯進度，也兩度在市政總質詢時，向新北市長侯友宜提醒問題的嚴重性，請工務局加緊進度。

葉元之強調，該區土地產權複雜，地主多達數十位，新工處總共召開4次土地協商會議，終於與大多數地主達成價購協議，道路將可局部拓寬為8米，費用合計約2200萬元，預計下個月就要動工。新工處表示，下周就會先進行宮廟、台電電桿、號誌的相關拆遷作業，並同步辦理設計作業，下個月就會動工，期望讓車流順暢，解決民眾的不便。

新北江北重劃區最近越來越多新住戶，預計未來最少會有2萬人口，卻只有一條4米的聯外道路長江路二段311巷。圖／葉元之提供
新北江北重劃區最近越來越多新住戶，預計未來最少會有2萬人口，卻只有一條4米的聯外道路長江路二段311巷。圖／葉元之提供
新工處表示，下周就會先進行宮廟、台電電桿、號誌的相關拆遷作業，並同步辦理設計作業，下個月就會動工。圖為新北市議員葉元之（左）與溪頭里長郭東勝（右）。圖／葉元之提供
新工處表示，下周就會先進行宮廟、台電電桿、號誌的相關拆遷作業，並同步辦理設計作業，下個月就會動工。圖為新北市議員葉元之（左）與溪頭里長郭東勝（右）。圖／葉元之提供

葉元之 重劃區

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