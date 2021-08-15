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結合鬼月特色 新北圖書館找「書本怪」來說故事

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
深受孩子們歡迎的「陸爸爸」，明天起將一連推出8場免費「書本怪與七隻小怪獸」線上繪本故事劇場。圖／新北市立圖書館提供
深受孩子們歡迎的「陸爸爸」，明天起將一連推出8場免費「書本怪與七隻小怪獸」線上繪本故事劇場。圖／新北市立圖書館提供

為響應新北市兒藝節怪獸盛會，新北市立圖書館結合鬼月特色，明天起將找來「書本怪」在線上與小朋友共讀，至9月9日止每周一到四上午10時定時首播，並邀請「陸爸爸」與「彥如姊姊」等說故事高手，帶領親子暢遊繪本樂園。

由於疫情關係，在新北市立圖書館舉行的故事活動暫停舉辦，改規畫「書本怪奇遇記」親子線上共讀，除挑選適合親子共讀的繪本外，還派出最會說故事書本怪擔任導覽員，透過活潑趣味的說演故事以及AR體驗，帶領大小朋友一同閱讀。

新北市立圖書館表示，這次線上共讀分為「書本怪與七隻小怪獸」以及「繪本大擂台」2個單元，「書本怪與七隻小怪獸」邀請到「陸爸爸說演故事劇場」創辦人陸育克，明天起至9月9日每周一至四上午10時推出免費故事劇場，總共8場。

繪本大擂台則與親子天下合作，邀請從事廣播兒童節目十餘年的彥如姐姐，結合AR體驗，將於20日及27日上午10時線上直播，並舉辦有獎徵答活動，拉近孩子與藝術的距離。

親子天下 圖書館

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