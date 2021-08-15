技能向下扎根 勞動部桃竹苗分署辦25場線上技職體驗營

為讓國高中學生體驗職業生涯，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署自19日起至9月30日推出25場次的線上技職體驗營，包含漆藝、飲品拉花、指甲彩繪、花藝、口布摺疊等課程，由專業老師進行講解及示範，學員親自操作，並進行作品分享及講評，不僅免費報名，還有機會獲得500元超商禮券。

桃竹苗分署每年舉辦的實體體驗營活動，今年因疫情全面改為線上課程，並邀請知名業界講師及技能競賽國手進行線上指導；學員報名成功後，將預先寄送免費體驗材料包，講師再以視訊教學介紹課程，學員依步驟操作材料包，並將做好的成果拍照回傳，講師也會針對學員完成的作品一一講評，讓學員彼此觀摩切磋。

首先登場的「漆藝職人體驗課程」，由中國科技大學室內設計系助理教授周亞寬授課，以「漆藝彩繪收納盒」為主題，讓學員發揮創意與想像力，藉由漆作彩繪創作出獨一無二的彩繪木盒。「飲品拉花」課程則邀請中華民國國際餐飲協會專任講師劉昱萱，以「杯中的花枝招展」為主題，透過咖啡等拉花，帶領學員進入飲品拉花的藝術。

桃竹苗分署長賴家仁表示，每場體驗營參與人數上限量20名，25場次共計500人，民眾可上Accupass活動通線上平台報名，或至桃竹苗分署的FB粉絲專頁掌握最新開課資訊。