娃娃機店沒專人管理也OK 新北開放後天復業申請

中央流行疫情指揮中心在前天通過娃娃機店復業指引後，新北市也開放業者復業申請，先前最讓業者頭痛的專人管理，也放寬標準，可用監視器與廣播系統取代，並要有聯絡人可在半小時內到場，只要業者申請通過，後天即可恢復營業。

經發局長何怡明表示，新北將依中央指引來開放娃娃機業者營業，因有相關復業規定在，才會採申請制，請業者配合，並以書面說明落實防疫指引的執行方式送經發局審核，核准後就能復業。

依照先前中央規定，娃娃機店需有專人管理材可營業，現在若店家無專人管理，需於營業場所設置監視器及廣播系統，且留有管理人聯絡資訊，並要在市府通知後半小時內到場，配合現場改善防疫管制作為。另外，無論是否專人管理，均需遵守營業時間限制、容留人數管制以及戴口罩、手部消毒及環境定期清消等共通性防疫措施。

經發局表示，業者可在經發局官網下載相關表達，用紙本資料寄到經發局商業發展科，核准復業的名單會在官網公布，復業後也將加強稽查，違反防疫措施將處3千到1萬5千元罰鍰；未經核准即營業或違反營業時間限制，將處6萬到30萬元罰鍰，提醒業者務必配合，落實防疫管制。