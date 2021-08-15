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國產木材變裝置藝術 甘樂文創與林務局共推山林展覽

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
甘樂文創與林務局合作，自今天起到11月底於林務局三峽分站中推出「悠森學」山林展覽。圖／甘樂文創提供
甘樂文創與林務局合作，自今天起到11月底於林務局三峽分站中推出「悠森學」山林展覽。圖／甘樂文創提供

甘樂文創與農委會林務局合作，在今天於林務局三峽分站中推出「悠森學」展覽，主軸以國產木材戶外裝置藝術，並透過山林職人與在地物產跨界結合，讓民眾能更認識山林間的文化，展期至11月底，期間每周六都有限定活動，皆免費報名，讓民眾感受三峽山林藝術氣息。

去年甘樂文創就曾跟林務局合作，在三峽用融合現地自然環境景觀，推出文化創作展，今年則把主題變山林展覽。

甘樂文創指出，這次除把三峽地方特色搬進展區外，最特別是在三峽分站中運用國產材做出的戶外裝置藝術「森脛間」，民眾進到室內展區前都會穿過去，即可體驗一系列推廣課程跟假日限定活動。

悠森學展覽自下周起每周六都有當天限定活動讓民眾共樂，至11月30日閉幕前，總計共4場戶外山林走讀活動，與6場山林物產相作DIY體驗。

甘樂文創表示，山林走讀活動是藉由山林職人來當講師，使用自然媒材與民眾交流，讓民眾認識國產材現況；山林物產手作DIY體驗則是結合在地物產如碧螺春、綠竹筍、蜂蜜等，以工作坊型式，自製成相關產品，活動皆免費報名。

林務局新竹林區管理處表示，近年政府推動林下經濟，在不破壞林地為前提，期待有更多山林職人運用各地方特色產物，增加經濟收入，也能透過這次展覽帶民眾深入認識三峽林區豐富的資源與歷史。

悠森學山林展覽自下周起每周六都有限定活動，無論是山林走讀或工作坊體驗，盼民眾能更認識當地山林特色。圖／甘樂文創提供
悠森學山林展覽自下周起每周六都有限定活動，無論是山林走讀或工作坊體驗，盼民眾能更認識當地山林特色。圖／甘樂文創提供

文創 裝置藝術

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