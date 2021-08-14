北市微解封推親水活動 獨木舟、立槳SUP開放報名

迎接微解封，台北市即日起至11月6日，在大佳河濱公園大直橋下碼頭推出獨木舟、立槳SUP等夏日親水體驗活動，報名對象不限台北市民，民眾須全程戴口罩、保持安全社交距離。

台北市體育局表示，「2021瘋狂一夏玩水趣」親水體驗活動分為初階、進階及自我挑戰3種等級。初階體驗課程包含適合初次接觸相關運動或親子共同體驗的「雙人獨木舟」及「SUP立槳式浪板」，進階及自我挑戰課程則針對有獨木舟經驗的民眾推出「獨木舟學習營」及「獨木舟自我挑戰活動」。

體育局全民運動科長袁守方指出，比起往年只開設初階的體驗活動，今年特別開設了進階與自我挑戰活動，且碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，活動項目也調整為只須最多2人的獨木舟跟SUP。

袁守方說，為遵守中央及北市府防疫規範，除了參與民眾須全程戴口罩、保持適當安全社交距離外，活動梯次中間也會預留半小時供設備消毒，讓下一梯次的民眾能安心使用，且每梯次人數控制在100人以下。

體育局表示，初階親水體驗已開放報名，從今天開始到9月5日共計4個場次、50個梯次，每梯次60分鐘，限7歲以上民眾報名參加，14歲以下孩童需由家長陪同參與，每人每日限報名2個體驗項目。

進階獨木舟學習營由專業教練帶領民眾，學習基礎的操槳概念及水上安全注意事項，透過水陸練習強化獨木舟划行技能，限15歲以上民眾報名參加，從10月16日到31日共計3個場次、6個梯次，每梯次180分鐘。

獨木舟自我挑戰活動則是針對已參與過進階學習營或本身熟悉獨木舟項目、水域活動的民眾，將讓民眾在完善的安全配套下挑戰至少3公里的獨木舟划程活動，全程由專業教練團隊隨行。

體育局指出，獨木舟自我挑戰是台北水岸首度舉行長距離的獨木舟划程活動，限15歲以上民眾報名參加，僅在11月6日開設一梯次，活動預計180分鐘。

初階雙人獨木舟及SUP活動今天已經開跑，袁守方說，早上有組民眾是一名媽媽帶著2個小朋友一起參加，疫情期間許多民眾都在家待太久，如經終於微解封，歡迎民眾多多報名體驗戶外水上活動。