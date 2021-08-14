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振興配套措施 台北市府：規劃朝電子支付處理

中央社 / 台北14日電

北市副市長黃珊珊今天說，攤商等振興配套措施朝電子支付等數位方式處理，像夜市、公有市場攤商有裝悠遊卡機器，透過電子支付，攤商也容易取得振興優惠方案。

台北市政府下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫因應記者會，因市長柯文哲前往台東參加熱氣球活動，由黃珊珊等官員出席。

黃珊珊被問及關於攤商振興方案時說，相關政策採穩健務實，機動調整，目前才開放內用，多數民眾還是會擔心，應先做好防疫，恢復民眾信心，才能提高外出消費意願。

黃珊珊表示，像每個夜市都會推促銷方案，而北市府針對夜市、商圈等振興方案，已編列追加減預算，若市議會通過就實施，也會通知業者提出計畫，北市府配合處理，且針對不同商圈會有個別輔導方式。

媒體詢問，有攤商擔憂振興五倍券較難使用且麻煩。黃珊珊說，振興方案會朝電子化方式處理，應可減少攤商麻煩，像公有市場、夜市等攤商幾乎都設有悠遊卡機器及使用悠遊付，振興方案可透過電子化方式提供給業者。

黃珊珊被問及振興五倍券朝全民免費領取的看法時說，當中央政策確定，並公布具體細節，北市府才能進行後續規劃，政策應謀定而後動，否則會造成地方政府困擾，政策也應符合人民需求。

媒體詢問，黃珊珊昨天在臉書（Facebook）提到，北市府已開始規劃Delta病毒變異株可能大量感染準備狀況，能否說明具體措施。

黃珊珊說，像針對備援人員教育訓練，把警政及民政系統納入防疫團隊等，並準備防疫專責旅館、備妥專責醫院病房數量，像上次招募醫護人力目前持續備援，北市會準備好相關措施，若發生狀況，才能隨時因應。

黃珊珊 北市 夜市 五倍券

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