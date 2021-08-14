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因應Delta大量感染準備 黃珊珊：警政、民政系統納入

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊舉行防疫記者會。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊舉行防疫記者會。圖／北市府提供

北市副市長黃珊珊昨在臉書指出，北市府已經開始做Delta病毒大量感染的準備，對此，黃珊珊下午在防疫記者會中指出，疫調人力將增加，另外就是會把警政系統、民政系統一起納進來，作為整個防疫工作的一環。

黃珊珊指出，雖然現在疫情趨緩，但Delta變異株來勢洶洶，可能隨時進來，未來的準備，第一個就是相關人員的教育訓練，目前疫調人力有4百多位，但因應大量感染源，可能需要再增加人力，現在會針對可能的備援人力開始進行訓練。

第二，會把警政系統、民政系統一起納進來，作為整個防疫工作的一環。比較重要的是大量感染源進來或是大量的病患需要移動，重點在於防疫專責旅館的開設，還有醫院專責病房的數量。

黃珊珊說，上一次疫情，就是太多病患，沒有辦法送進醫院，專責防疫旅館也開的非常匆忙，所以北市現在把幾個備援的旅館，現在都轉回做一般的防疫旅館，做居家檢疫、居家隔離，如果疫情再起來，馬上立刻回到專責防疫旅。

至於這一次招募的醫護退休人力，現在都還在備援中，把人力都準備好，可以隨時上線，現在把備援人力平時就準備好，有需要任務的時候，這些都可支援很多篩檢站，隨時可以上戰場。

黃珊珊 疫情 北市 Delta變異株

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