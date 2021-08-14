因應開學人潮 北市公車8月24日恢復正常班次

受疫情影響，北市公車降載減少班次，近日疫情趨緩，北市府規劃8月24日恢復正常營運。北市交通局表示，近期民眾搭乘公車意願回升，且9月1日開學，讓各級學校學生都有公車可搭乘，觀光巴士也會恢復行駛；北捷部分，在降回2級警戒後，尖峰時段班次完全恢復，離峰及假日視人潮彈性調整班距，目前運量回到疫情前的5成左右。

交通局大眾運輸科科長張元榜表示，自8月24日後，北市公車業者所有班次都要恢復正常，因9月1日就要開學，要讓國中小、高中職的學生都有公車能搭。觀光巴士疫情期間則完全停駛，24日也同步營運，每天6班次，將視人潮加開班次。

張元榜說，疫情前平均日運量為126萬人次，統計7月19日到25日平均日運量約46萬人次、7月26日到8月1日有57萬、8月2日到8日有67萬，防疫警戒降到二級後的運量逐漸回升，已恢復為過去的5成，顯市民眾願意搭乘公車意願有提高。

首都客運總經理李建文表示，公車業者都會配合政策恢復正常班次，呼籲民眾多搭乘大眾運輸工具，目前沒發生乘客在公車染疫案例，發車前後都會清消整輛公車，民眾可放心。李建文說，若班次恢復營收沒有回來，業者一定會很挫折，經營不下去，紓困也只是杯水車薪，「公車是最安全的交通工具，請大家回來搭，真的不要怕，每趟都會清消 」。

北捷公司客服新聞組長蔡宏俊指出。台北捷運7月27日到8月13日的平均日運量緩步回升至105萬人次，但假日仍然較低。與2019年平均日運量216萬人次相較，現在的運量可說是恢復到疫情前的5成左右。