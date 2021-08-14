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北市1確診案例匡列65人 黃珊珊：類似外勤業務人員

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供
台北市副市長黃珊珊。圖／北市府提供

北市今公布1確診案例，台北市副市長黃珊珊下午舉行防疫記者會時指出，該案例有85個接觸者，有65位居家隔離，因工作屬類似外勤的業務人員，會比較複雜，且有很多的包括外帶或內用的一些餐館，足跡公布需要一點時間。

黃珊珊指出，另有20個接觸者做自主健康管理，都會安排採檢，該名個案是類似外勤的業務人員，可能接觸的人相對多，第二，因大部分都在外面外食，所以有很多包括外帶或者內用的一些餐館，會透過實聯制通知相關的民眾，所以目前為止，這個案例會比較複雜。

至於去過足跡已經清消，包括今天一家法國甜點店，黃珊珊指出，甜點店員工採檢狀況，目前甜點店採檢有12人陰性，因確定只是10分鐘的外帶，時間不是很長。

甜點 黃珊珊 北市

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