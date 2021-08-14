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免付1000元拿振興券 新北：有改變會朝好的方向
行政院規劃振興五倍券，昨出現免付1000元就可以領的方向。新北市長侯友宜今表示，起碼有改變會朝好的方向來走，這樣做法是比較符合，改變總是有好的結果。
侯友宜今在防疫記者會說，這段時間可以看到疫情讓經濟受到非常大衝擊，政府有責任且非常快速有效，帶動、振興經濟效應，不管用任何方式，只要趕快而且不要讓民眾負擔，並讓庶民經濟的經濟效應擴大。
侯友宜說，中央原有方式以及現在不再讓民眾拿出1000元，他樂見經濟困頓的民眾，以及經濟上受到最衝擊的庶民，不用再拿出來1000元換振興五倍券，起碼有改變會朝好方向來走。
侯友宜指出，有鑒於上次三倍券，中央這次發行過程中，要考量面額使用上，到底有沒有方便性，都使用大面額，對庶民經濟沒有使用方便性，中央要多做考慮，趕快不要讓民眾負擔。
至於新北的加碼，侯友宜說，新北朝庶民經濟加碼，帶動更高效應的方向，今年會在中央公佈方式後，新北會做適當配合與加碼，讓庶民經濟有更高效應，中央速度快，地方加碼會配合得更好，新北已經準備好。
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