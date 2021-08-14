商圈讚五倍券免費領 黃珊珊：用在人民身上都是好事

行政院昨宣布，將朝全民免費領取方向規畫五倍券政策。對此，台北市副市長黃珊珊表示，只要是用在人民身上都是好事；至於北市加碼方式，黃珊珊說，要先等中央細節出爐後才會確定。

至聖花博商圈期盼五倍券能有小面額，讓更多店家受惠；汽車商圈聯合會則感嘆五倍券或50倍券都只是杯水車薪，光是過去3個月就損失了2億3000萬元，希望政府能夠多多協助。

黃珊珊表示，五倍券只要能夠用在人民身上都是好事，用任何方式都能夠讓夜市商圈受益，使用方法越方便越好，最好是能夠用在生活消費上，北市也在思考要如何配合中央政策加碼，會提出相對應的配套方案。

黃珊珊說，目前北市府正家編列追加預算，因為北市災準金用罄，要向議會爭取，加碼方式要等中央宣布五倍券使用指引正式出來，才能進一步調整，下周會先和市長柯文哲討論，不會這麼快就定案。

黃珊珊說，會盡量做到「困難行業」紓困，然後振興部分要按部就班，比如說很多餐廳都還是得梅花座，生意還是要靠轉型、外送平台、電商等方式獲利，「不是一直說振興，但卻吃不到」。

寧夏夜市理事長林定國表示，北市的商圈和店家這段時間摩拳擦掌，疫情舒緩後會祭出很多優惠吸引消費者上門。以去年為例，寧夏夜市就吸收了1000多萬的三倍券。紓困要給現金，但振興需要的是擴大消費，無論是數位或實體券，都可以刺激小攤小店轉型，透過危機變成商機，學習多元行銷。

北市婚紗攝影理事長高志榮說，整個中山北路婚紗店6月份的業績是0，雖然適逢民俗月，但還是有推結婚買一送一優惠，五倍券可以當作1萬元使用，希望疫情控制後，政府能夠加把勁扶助產業。

至聖花博商圈理事長陳玟君指出，現在消費者對內用有疑慮，因此會利用五倍券推出外帶優惠，也希望五倍券能有小面額，讓更多店家受惠，才不會讓消費者把五倍券用在同一商家內。承德汽車商圈理事長李寶星則感嘆，過去3個月內損失了2億3000萬元、200店家倒了1/4，就算是50倍券對車商來說也只是杯水車薪，希望政府能夠多忙幫。