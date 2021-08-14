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新莊家庭感染累計14人染疫 確診者足跡曾去這3市場

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市長侯友宜表示，今天新增2例，都是居家隔離採檢確診個案，並無新增本土個案。記者江婉儀／攝影
新北市長侯友宜表示，今天新增2例，都是居家隔離採檢確診個案，並無新增本土個案。記者江婉儀／攝影

新北市今天新增2例，都是居家隔離採檢確診，是日前新莊家庭感染的親屬，當天並無出席聚會，但有跟家人接觸，新北市衛生局公布確診者公共場所足跡，曾去過新莊裕民市場、彭厝太平市場及博愛市場，衛生局提醒，曾出入相關場所請自行進行自我健康檢測。

新北市長侯友宜表示，今天新增2例，都是居家隔離採檢確診個案，並無新增本土個案，2例都住在樹林，是家戶感染被匡列的個案，另匡列接觸者3人，居家隔離3人，通報北市1例，新北市昨天0確診，今天增加居家隔離陰轉陽個案，會繼續努力，把疫情控制好。

衛生局長陳潤秋說，這2例都是日前新莊家庭感染的親屬，是父親的姐姐跟姪女確診，平時跟丈夫跟2個小孩同住，2人沒有出席當天的聚會，經過疫調後，曾經有跟家人接觸，在居家隔離期間採檢確診，其他3人還在居家隔離。

侯友宜表示，大家最關心還是永和社區感染案狀況，經過8月9至13日，總計篩檢1679人，除了原本的2個陽性個案，其他都是陰性，沒有增加確診個案，永和機動篩檢站延長至今天下午4點半，侯友宜呼籲出來民眾把握時間出來篩檢，希望阻斷隱形傳播鏈。

新北市衛生局公布確診者公共場所足跡，案號15948在8月10日早上8點至9點曾到新莊區富國路上的裕民市場；案號15949在8月5日早上10點59分至11點22分、8月10日下午5點43分至6點30分曾去過樹林區太平路的彭厝太平市場，8月7日下午5點42分至5點57分、8月11日晚上8點15分至8點52分曾去過樹林區博愛路的博愛市場。

新北市衛生局公布確診者公共場所足跡。圖／新北市衛生局提供
新北市衛生局公布確診者公共場所足跡。圖／新北市衛生局提供

衛生局 居家隔離 新冠肺炎 COVID-19

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