MOOVO只能刷卡 新北：會建議增加收費方式
MOOVO在新北淡水等地設置電動輔助共享自行車，新北審計處指出，目前只能以信用卡付費，不利共享運具推廣使用。新北交通局指出，會建議業者增設付款方式。MOOVO則表示，目前有評估悠遊卡等支付方式，未來不排斥有多種支付方式租借自行車。
MOOVO目前在新北有40站約277輛電動輔助共享自行車，礙於疫情經營範圍縮減僅剩淡水地區，民眾使用App以手機號碼註冊後，掃描QRcode借還車輛並依據使用時間計費。
審計處表示，騎乘自行車的民眾年齡層分別為60歲以上及12至30歲，非屬使用信用卡或簽帳卡的主要消費族群，但MOOVO除信用卡或簽帳卡以外，尚無納入其他電子票證。
新北交通局綜合規劃科長吳政諺說，會建議業者提供更多種付款方式，藉此提升民眾使用率，使用率這也是未來審核是否增加投放車輛的依據。
MOOVO則表示，有規劃使用悠遊卡、一卡通、愛金卡等付款方式，甚至也思考電子支付，目前MOOVO在彰化屬於公共自行車，將會提供彰化地區民眾多種支付方式，至於新北地區屬於共享運具，目前仍在評估中。
MOOVO說，未來新北更換車輛時，不排斥增加多種付款方式，另外新北地區有超過8成的使用者，有意願使用周租、月租等訂閱制，甚至提供更多車輛與站點，雖仍在討論中，但都是未來明確的方向。
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