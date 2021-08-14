快訊

影／嗆「槍殺陳時中」 他駕黃色野馬涉撞女騎士致重傷

男遭譏「不信你敢開槍」 砰！北市女胸口中彈未脫險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北溪洲聚落家屋完工 族人入住新家園

聯合報 / 記者王敏旭／新北即時報導
新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（中）今前往訪視溪洲聚落的家屋、公共工程進度。記者王敏旭／攝影
新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（中）今前往訪視溪洲聚落的家屋、公共工程進度。記者王敏旭／攝影

新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今前往訪視溪洲聚落的家屋、公共工程進度，已有不少族人入住。夷將．拔路兒說，未來還會導入長照、產業、族語教學、文化健康站，照顧族人。

1981年代新店溪行水區溪洲聚落形成卻被視為違建，台北縣政府多次強拆河濱部落，1990年時任台北縣長蘇貞昌以專案特准編訂臨時門牌，解決供電等問題，也免去拆屋，2007年時任台北縣長周錫瑋以大碧潭再造計畫，認為部落為違建。

夷將．拔路兒說，他在1990年擔任台北縣原民局長時，就建議以人道關懷立場，突破法令限制以專案特准方式，為家戶編訂門牌，解決族人設籍、就學、供電等基本民生問題。

夷將．拔路兒指出，2011年他擔任新北市議員時，持續關心河濱聚落就地永久安遷議題，也讓新北市府在2014年啟動「溪洲聚落生活文化園區」計畫，以及族人333自力造屋，讓聚落自建家屋，公共設施由原民會給予支持，已補助3758萬元。

333自力造屋分別為族人自籌、貸款、新北市府補助，家屋今年5月已完成接電、7月完成接水，已陸續有族人搬遷入住，第一期公共工程內的聚會所已完成，第二期包含停車場、特色餐廳、文化展演區、傳統家屋有陸續進行中。

夷將．拔路兒表示，原民會將協助新北市府儘速把二期工程完工，未來會導入教育文化、社會福利、文化產業，讓原住民文化得以傳承，讓原住民文化在城市立地生根與發展。

原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（左2）今前往訪視溪洲聚落的家屋，並與頭目話家常。記者王敏旭／攝影
原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（左2）今前往訪視溪洲聚落的家屋，並與頭目話家常。記者王敏旭／攝影
新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（左2）今前往訪視溪洲聚落的家屋、公共工程進度。記者王敏旭／攝影
新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod（左2）今前往訪視溪洲聚落的家屋、公共工程進度。記者王敏旭／攝影
新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園。記者王敏旭／攝影
新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園。記者王敏旭／攝影
新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園。記者王敏旭／攝影
新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園。記者王敏旭／攝影

違建 原住民

延伸閱讀

新北本土病例再現零確診 距上次時隔96天

凝聚農村力量 新北金山「儒門柑仔店」是賣店也是聚會所

PLG／國王籃球隊正式取得新北冠名 盼以籃球公益回饋

PLG／新北市政府冠名支持 國王盼透過籃球凝聚全城

相關新聞

MOOVO只能刷卡 新北：會建議增加收費方式

MOOVO在新北淡水等地設置電動輔助共享自行車，新北審計處指出，目前只能以信用卡付費，不利共享運具推廣使用。新北交通局指...

新北溪洲聚落家屋完工 族人入住新家園

新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今前往訪視溪洲聚落...

新北博物館拚數位化 金門樂遊直播

新北市文化局透過博物館數位化舉辦展覽，不過新北審計處卻認為，部分博物館數位化僅6成，還需再提升。金門觀光處近期在臉書「樂...

花博農民市集今重啟 新北捷行銷農蔬菜箱

暫停許久的台北花博農民市集，終於在今天恢復營運，不過地點從原本的爭艷館前，遷移至美術園區舞碟館前廣場，本周末有南港包種茶...

運量反映經濟 北捷今年恐虧50~80億

疫情雖逐漸趨緩，但影響層面廣，台北市長柯文哲昨天表示，經濟狀況看捷運量最準確，今年1月到4月都在190萬到200萬人，5...

汐止水源居社區停水逾10天終解決 水公司挖破管致歉

7月28日自來水包商在新北市汐止水源路二段施工時，不慎將水管挖破，導致「水源居」大型社區超過10天無水可用，連帶旁邊社區...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。