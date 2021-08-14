新北溪洲聚落家屋完工 族人入住新家園

新北新店的溪洲聚落以「333自力造屋」方式重新打造家園，原民會主委夷將．拔路兒Icyang．Parod今前往訪視溪洲聚落的家屋、公共工程進度，已有不少族人入住。夷將．拔路兒說，未來還會導入長照、產業、族語教學、文化健康站，照顧族人。

1981年代新店溪行水區溪洲聚落形成卻被視為違建，台北縣政府多次強拆河濱部落，1990年時任台北縣長蘇貞昌以專案特准編訂臨時門牌，解決供電等問題，也免去拆屋，2007年時任台北縣長周錫瑋以大碧潭再造計畫，認為部落為違建。

夷將．拔路兒說，他在1990年擔任台北縣原民局長時，就建議以人道關懷立場，突破法令限制以專案特准方式，為家戶編訂門牌，解決族人設籍、就學、供電等基本民生問題。

夷將．拔路兒指出，2011年他擔任新北市議員時，持續關心河濱聚落就地永久安遷議題，也讓新北市府在2014年啟動「溪洲聚落生活文化園區」計畫，以及族人333自力造屋，讓聚落自建家屋，公共設施由原民會給予支持，已補助3758萬元。

333自力造屋分別為族人自籌、貸款、新北市府補助，家屋今年5月已完成接電、7月完成接水，已陸續有族人搬遷入住，第一期公共工程內的聚會所已完成，第二期包含停車場、特色餐廳、文化展演區、傳統家屋有陸續進行中。