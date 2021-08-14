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首搭熱氣球怕不怕？ 柯文哲：我正在想這個問題
台北市長柯文哲今天參加台東熱氣球嘉年華活動，和台東縣長饒慶鈴搭熱氣球自由飛，他表示，未來北市「熊讚」熱氣球將成為北市國際行銷品牌，但平日會放在「寄養家庭」台東。有趣的是搭熱氣球時媒體詢問他怕不怕，他思考2秒後才說，「我正在想這個問題」。
台東熱氣球嘉年華今天清晨5點半在鹿野高台大草原登場，活動將持續到9月12日，包括熊讚、台東球在內9顆熱氣球同時立球，其中熊讚首次亮相，天還沒亮，柯文哲就專程到台東參加首飛儀式，並成為熊讚熱氣球第一名乘客。
柯文哲說，故事回到2年前，他第一次一到台東縣市政交流，被帶到鹿野高台看熱氣球，當時就在想如果把台北市的品牌標誌放在上面，升起來大家都可以看到，是很好的城市行銷作法。
「這是熊讚第一次出來亮相」，柯文哲說，以後熊讚熱氣球到國際，可以讓台灣走出去，世界走進來，讓世界看見台灣，看到趣味的造型就想到台北。吉祥物熊讚每月賣杯子等營業額明20多萬，是很重要的城市品牌資產，以後會在更多的地方出現，到全世界去展出。
他說，台北過去沒有熱氣球，有了也沒地方可放，台東可說是寄養家庭，以後有比賽就出國，平日就在台東 。
饒慶鈴說，今天七夕情人節舉行熱氣球開幕自由飛，具有特殊意義，疫情邁入第2年，希望能用熱氣球讓台灣有更多正能量，開闢疫情的曙光，熊讚今全球首飛，但聽說已經有人邀請出國，為北市交朋友。
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