汐止水源居社區停水逾10天終解決 水公司挖破管致歉

7月28日自來水包商在新北市汐止水源路二段施工時，不慎將水管挖破，導致「水源居」大型社區超過10天無水可用，連帶旁邊社區也有水壓降低等情形。市議員張錦豪說，水公司找了多天後才確認原因，終於找到破管修復恢復供水，水公司向民眾致歉，並達成共識，讓這造成多日民怨的停水事件圓滿解決。

張錦豪今晚在臉書說明停水事件過程，他說，這麼熱的天，還有疫情，停水十多天誰受得了，社區民眾怨聲載道，每天都提水的日子終於結束。

張錦豪說，第一時間他接到住戶陳情時，詢問自來水公司都僅得到「社區」馬達故障訊息，經現場勘查才曉得應該是「水公司」施工所導致，社區多日無水可用，他立刻與立法委員沈發惠及賴品妤到現場會勘，要求自來水公司立刻先將單號棟的水，連接至雙號棟，暫時解決住戶缺水問題，並要求於3日內全面徹底對該區域進行專業詳細探測與開挖，讓水公司用專業內視鏡儀器去尋找漏水處。

但水公司找了多日都沒有找到，引起居民不滿，居民在停水第八天時說，有人提水提到跌倒，怎麼水公司沒有苦民所苦，還在找破水點，苦不堪言。

張錦豪表示，後來自來水公司終於找到破管，確定是因為自來水公司施工導致住戶無水可用，而緊急召開協調公聽會，居民要求自來水公司道歉、賠償金、慰問金，幫住戶更換不銹鋼水管，並將用水總表內移到巷口，自來水公司處長多次到場，與民眾致歉，並達成共識圓滿解決。