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汐止水源居社區停水逾10天終解決 水公司挖破管致歉

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
汐止水源居社區停水逾10天終解決，水公司挖破管致歉。圖／議員張錦豪提供
汐止水源居社區停水逾10天終解決，水公司挖破管致歉。圖／議員張錦豪提供

7月28日自來水包商在新北市汐止水源路二段施工時，不慎將水管挖破，導致「水源居」大型社區超過10天無水可用，連帶旁邊社區也有水壓降低等情形。市議員張錦豪說，水公司找了多天後才確認原因，終於找到破管修復恢復供水，水公司向民眾致歉，並達成共識，讓這造成多日民怨的停水事件圓滿解決。

張錦豪今晚在臉書說明停水事件過程，他說，這麼熱的天，還有疫情，停水十多天誰受得了，社區民眾怨聲載道，每天都提水的日子終於結束。

張錦豪說，第一時間他接到住戶陳情時，詢問自來水公司都僅得到「社區」馬達故障訊息，經現場勘查才曉得應該是「水公司」施工所導致，社區多日無水可用，他立刻與立法委員沈發惠及賴品妤到現場會勘，要求自來水公司立刻先將單號棟的水，連接至雙號棟，暫時解決住戶缺水問題，並要求於3日內全面徹底對該區域進行專業詳細探測與開挖，讓水公司用專業內視鏡儀器去尋找漏水處。

但水公司找了多日都沒有找到，引起居民不滿，居民在停水第八天時說，有人提水提到跌倒，怎麼水公司沒有苦民所苦，還在找破水點，苦不堪言。

張錦豪表示，後來自來水公司終於找到破管，確定是因為自來水公司施工導致住戶無水可用，而緊急召開協調公聽會，居民要求自來水公司道歉、賠償金、慰問金，幫住戶更換不銹鋼水管，並將用水總表內移到巷口，自來水公司處長多次到場，與民眾致歉，並達成共識圓滿解決。

張錦豪說，最令人欣慰的是，這次事件得到社區及里長的肯定，親自送來花盆致意，真心感謝大家給他表現的機會，而期間要特別感謝汐止區長陳健民每天到場指揮協助及公所同仁幫忙才能順利解決。

汐止水源居社區停水逾10天終解決，水公司挖破管致歉。圖／議員張錦豪提供
汐止水源居社區停水逾10天終解決，水公司挖破管致歉。圖／議員張錦豪提供
汐止水源居社區停水逾10天終解決，水公司挖破管致歉。圖／議員張錦豪提供
汐止水源居社區停水逾10天終解決，水公司挖破管致歉。圖／議員張錦豪提供

停水 汐止

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