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新北高工地下停車場開工 提升捷運轉乘便利

中央社 / 新北13日電

新北高工地下停車場今天開工，將活化土地並提升台北捷運海山站轉乘的便利，及擴充周邊社區停車機能。停車場預留20%電動車停車位，以鼓勵民眾使用綠色運具

市長侯友宜今天主持新北高工地下停車場開工典禮，他表示，在捷運海山站旁興建地下停車場，可以滿足市民停車需求，達到市有土地活化共享，提升公共服務品質。

新北市府工務局表示，新北高工地下停車場工程，以鏈球場及籃球場為基地，為地下三層停車場，可停放汽車217輛、機車733輛，預留20%為電動車位。

工務局新建工程處說，地下停車場完工後，地上將設置3座有頂蓋的風雨球場，和戶外空間球場，也預留可興建教學大樓的結構，以利未來擴充教學空間。

市府交通局表示，工程預計民國112年7月底完工，爭取前瞻基礎建設計畫經費，中央補助新台幣1億6615萬元、市府出資3億1703萬元。

交通局表示，因應電動車輛發展趨勢，交通局會根據各停車場電動車出入數量，滾動式評估於場內增加電動車專用停車位及充電設備，鼓勵民眾使用綠色運具。

停車場 綠色運具

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