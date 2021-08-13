新北本土病例再現零確診 距上次時隔96天

新北市政府表示，今天沒有新增COVID-19本土病例，但仍須戰戰兢兢。衛生局說，這是5月9日零確診以來，再度零確診，兩者相隔96天。

新北市府COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情直播今天下午在市府舉行，市長侯友宜、副市長劉和然、衛生局長陳潤秋出席。

侯友宜表示，新北市今天新增本土病例為0，要以平常心面對疫情的高低起伏，一天0不代表每天都會0。另外，永和某社區全棟居家隔離，要持續確保乾淨，持續篩檢將疫情控制。

他表示，新北市今天召集21家防疫旅館座談，以確保將病毒阻絕在境外。辦座談的原因是，疫情造成817名國人死亡，永遠要記得血淋淋的教訓，面對疫情要學會謙卑，反省問題在哪裡並予以檢討，學會解決問題的能力。

侯友宜在直播會後告訴中央社記者，台灣是海島型國家，將病毒阻絕境外不產生破口才最重要，其次是管控境內，才不會讓疫情肆虐。今天要求防疫旅館落實入住管理及消毒流程，與退房後靜置等防疫作為。市府透過行政手段與強力稽查，鎖緊螺絲不鬆懈。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，開放邊境機組員「3+11」沒有造成社區疫情，機組員與諾富特員工感染屬於群聚事件；媒體詢問詢問侯友宜的看法，及對開放帛琉旅遊泡泡的「5+9」措施的意見。

侯友宜稍早主持新北高工地下停車場開工動土受訪時說，入出境是防疫關口，Delta變異株病毒在全球肆虐，嚴守入境普篩，與防疫旅館、港口落實防疫才不會破口，台灣禁不起再度傷害與蹂躪。政府採取旅遊放寬措施，相對要做好謹慎評估。

劉和然在下午直播中，針對媒體類似提問表示，衛福部長陳時中昨天的發言，讓許多國人失望，病毒不會從土裡生出來，也不會從天上掉下來。去年，新北市府就不斷呼籲入境普篩，希望阻絕病毒。這次疫情病毒是從入境而來，不容置疑。

劉和然說，期待陳時中作為「當責的部長、當責的指揮官」，國人才會跟隨並信任指揮官。他建議中央務實的面對接下來的挑戰。