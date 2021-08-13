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瑞芳美食廣場開放內用 高標準防疫盼民眾安心
疫情趨緩，新北市於8月3日開放餐廳內用，瑞芳美食廣場也終於在今(13)日開放內用，中午就可以看到許多要來吃美食的人潮，攤商高標準的防疫措施，入口要實聯制，每個座位均有隔板只能坐一人等等，希望民眾可以放心前來享用道地特色小吃。
位在瑞芳火車站正對面路底的瑞芳美食廣場，是許多觀光客品嚐在地特色小吃的首選，之前受疫情影響遲遲沒有開放內用，今(13)日終於開始開放內用。
美食廣場開放內用了，但是防疫措施可不鬆懈，除了入口要實聯制以及量測體溫及手部消毒外，內用每個座位均有隔板只能坐一人，而且每個位置之間的區隔也均有1.5公尺，不可共食或分食，用餐完畢也需立即帶上口罩，高標準防疫措施，就是要讓來享用美食的民眾放心。
瑞芳美食廣場攤商表示，廣場的防疫措施做的很好，該有的措施都有，非常安全，歡迎客人多多光臨，放心的內用。
瑞芳美食廣場內有眾多特色美食，包括傳統麵飯、熱油麻糬、蚵仔煎、快炒，以及胡椒餅、鐵板燒等各種料理，民眾若是前來瑞芳遊玩，不妨順道過來品嚐，但也請民眾確實遵守防疫規定，共同度過疫情難關。
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