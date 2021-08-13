汐止康寧街終解水患 新設雨水下水道立功

汐止區康寧街在過了明峰街往汐止方向，只要下大雨就容易積淹水，引起不少民怨，所以，新北市議員白珮茹也一直在爭取排水改善，在去年底動工後，現在終於完工，新設的雨水下水道將大水排入，經過這幾次的颱風大雨檢視，路面積水問題明顯改善。

新北市議員白珮茹表示，康寧街的積水問題一直以來不管是公所或是市府水利局非常頭痛的問題，歷經多次的改善終於完成了大排的改善，在靠近明峰街口整個道路底下埋設了排水箱涵，透過箱涵將雨水導入再匯入基隆河的金龍抽水站，整個完成後，康寧街不會再像以前一樣，每次豪大雨就積水很深，影響人車通行。

市議員白珮茹指出，像這一陣子不是颱風、不然就是午後間歇性的豪大雨，觀察了幾次，像之前同樣的雨量，本來整個道路都會是黃泥水，附近的社區都會來投訴，因為水都會往地下室沖，造成電梯等各種設施都很容易壞掉，透過排水改善，這幾次觀察，雖然路面的水量很大但是不會積著，而是快速的排入側溝箱涵。

汐止區長陳健民指出，這幾年新北市政府及公所都一直在努力解決康寧街的積淹水的問題，去年底在康寧街日月光往西側開始做、市府養工處也從東側分一、二期施作，公所部分在今年上半年完成，最近幾次的豪大雨，已經沒有之前積水的情形。

白珮茹說，市府養工處的康寧街一期拓寬工程在去年已經完成，拓寬後的康寧街在兩邊的側溝也都做了截流水溝，所以康寧街的排水透過分流及箱涵的設施，排水更順暢，那因為目前康寧街還有在做高速公路匝道、還有接續進行的康寧街二期拓寬，也請大家經過時小心慢行。