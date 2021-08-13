奧運奪金 柯文哲：羽毛球對寸土寸金的都市滿適合

搶搭東京奧運熱潮，台北市長柯文哲中午與羽球男雙金牌「麟洋配」的王齊麟、李洋視訊，王齊麟在臉書將視訊畫面分享後，不料柯文哲竟遭網友出征，要求柯文哲專心市政防疫不要蹭熱度、批評柯「哪邊有光靠邊」，因留言批柯的砲火激烈，也讓王齊麟跳出來呼籲網友「我們只是單純的運動員、只是簡單的分享」。

對此，柯文哲指出，王齊麟他們是台北市立大學學生，作為地方首長，是要給他們鼓勵，羽毛球這運動，這次是台灣第一次在奧運球類運動拿金牌，說不定羽毛球會變成很流行的運動。

柯文哲說，在台北市要打棒球，土地要求太大很困難，打籃球場地也大，但打羽毛球對寸土寸金的都市是滿適合的的運動。至於給選手加碼獎金，柯文哲沒有鬆口。

柯文哲說，運動變產業不是一兩天，台灣不是最先進國家，但去看歐洲國家如何把足球，以及美國大聯盟當成運動產業，還有像健身房，運動要變成產業，本身才可以形成自動循環的力量，靠補助撑不久，運動要蓬勃發展，就要變成可以自給自足的產業。