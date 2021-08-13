淡水油車里共餐有金援 紅樹林有線贈加菜金

疫情警戒降到二級，許多里社區都無法舉辦共餐活動，但在地企業紅樹林有線電視每年都會送加菜金來回饋地方各里的共餐活動，日前來到淡水區油車里活動中心，由紅樹林有線電視總經理李耀東捐贈2萬元的加菜金給油車里，希望可以幫助未來共餐活動，有更豐富的菜色。

紅樹林有線電視總經理李耀東表示，因為疫情的關係，所以這一次做的比較簡單，現場用一些餐盒讓大家帶回去，希望這疫情趕快結束，未來有更多的回饋，要來與各里搭配，落實取之於社會用之於社會的理念。

紅樹林有線電視總經理李耀東特別將準備好的餐盒，一個一個送到每一位來參與的里環保志工的手上，也代表著過去這些志工在疫情期間所付出的辛苦。

油車里長唐儷樺表示，感謝企業的贊助回饋，未來會好好的善用這些加菜金，回饋到里民身上。