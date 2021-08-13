關渡醫院33.5天打了1.6萬劑疫苗 下一台移師院內餐廳

關渡醫院商借關渡國中場地作為「疫苗接種站」，開設33.5天，協助接種近1.6萬劑新冠疫苗以及完成5000個PCR採檢。如今因應各級學校準備下學期開學，關渡國中疫苗接種站今天執行最後一天任務。下周起，新冠疫苗接種將挪至關渡醫院員工餐廳，考量安全動線與防疫需求，以最大的量能持續提供新冠疫苗接種。

關渡醫院自6月15日起商借關渡國中協助當地居民接種疫苗，33.5天的接種日內（期間部分日期無疫苗），一共施打15988劑新冠疫苗。7月6日起，累計執行超過4500多位民眾的PCR篩檢，篩檢結果在幾個小時內便個別發送給受檢民眾，這些累積的檢測結果也是社區防疫的一環。

關渡醫院指出，以社區醫院的規模、地理位置的特性，能夠每天有秩序地完成至少1000劑接種，需要團隊與民眾一同配合，也因為獲得地方民眾的肯定，有時候還會有跨區接種的民眾遠道來關渡國中接種站。

關渡位於台北市北投區與新北市交界，是融合傳統文化與科技聚落的社區，台北市立關渡醫院由台北榮總經營，成立20年，與社區居民建立深厚感情，新冠肺炎社區感染爆發期間，關渡醫院也投注大量人力與物力，與社區共度難關。

關渡醫院讓新冠疫苗接種成為社區全民運動，關渡國中全力協助、信義房屋出錢出力、關渡派出所員警定期巡視與交通管控、關渡宮持續提供媽祖礦泉水並添購新輪椅，社區內多家茶飲店提供冷飲，關渡醫院醫護及工作人員在炙熱天氣下全副武裝執行疫苗接種。

關渡國中疫苗接種站結束任務的今天，醫護同仁按部就班拆除各項裝置與設施，恢復校園空間給學子，也邀請關渡國中、關渡宮、關渡派出所、信義房屋等所有社區夥伴在校門口空曠區相聚，細數一個多的月來這將近一萬六千劑疫苗對社區預防效果的欣慰。

在關渡醫院的另一頭的馬路邊，投入台北市民免費PCR篩檢的篩檢站，從七月六日起執行，累計執行超過四千五百名民眾的PCR篩檢，篩檢結果在幾小時內便發送給受檢民眾，這些累積的檢測結果也是社區防疫的一環。關渡醫院指出，社區篩檢站服務也是關渡醫院在社區感染期間對民眾的責任，期盼社區民眾早日走出疫情。