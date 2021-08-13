有八大行星遊樂設施 汐止星際公園近完工

在汐止區基隆河畔，每天都有很多人運動休閒，而在靠近星光橋原本的星座公園，現在則在進行大改造，以八大行星為主題的星際公園，裡頭包括了彈跳床等遊樂設施，今(13)日新北市議員周雅玲也到現場視察施工進度，工程即將完工。

緊鄰汐止基隆河畔有一大片河濱綠地，配合星光橋，之前週邊規劃的星座公園，雖然，也有籃球場、噴水池等等，但是，罐頭式的遊樂設施難免單調，所以，從今年初市府就進場開始改造工程，以八大行星為主題，將共融式遊具融入，經過大半年的施工，現在已經接近完工，等了這麼久，也讓民眾好期待。

新北市議員周雅玲表示，今天再度來關心汐止人期待已久的戶外遊戲場，再過3天TGS標準檢驗公司會到現場檢驗新設遊具的安全標準，通過後，才會開始再進行後續的驗收等程序。而這座星座公園從開始施作到現在，的確延宕很久，除了因為疫情施工受影響，再加上國外進口的遊具也有延誤，以及這陣子每逢下午的豪大雨等因素，都讓鋪面工程及遊具組裝延宕不少，這過程中也一直請相關單位，在好天氣加緊趕工。

周雅玲說，八大行星為主題的星際公園，每項遊具都融入行星主題、也規劃了戲水區，再加上晚上會有夜光，會隨著三種顏色不同的變化，除了是汐止人親子嬉戲空間，也是假日休閒的好去處，今天來看還有許多小地方要改善，所以，也建議施工單位讓安全做的更完善，另外，像是有些遊具下雨過後積水等問題，使用上會有不便的地方，能夠做好把關。

周雅雅指出，今天來試跳了彈跳床，也覺得很開心，是一個有趣的遊具，相信小朋友會很喜歡，而這座星際公園也有許多在汐止其他公園沒有的特色遊具，彈跳床是一項，還有很多遊具都是國外進口的，像是戶外大型太空攀爬網則算是新北第一座，還有晚間搭配燈光，有流星、八大主題等，也希望完工啟用後，市民朋友都能夠到現場感受河畔旁的大型遊戲場。