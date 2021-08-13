凝聚農村力量 新北金山「儒門柑仔店」是賣店也是聚會所

彩田友善農作執行長楊儒門，在金山區三界壇路打造了「儒門柑仔店」，裝著生活必需的柴米油鹽、還有飲料零食，店內的陳列擺設甚至是收銀櫃檯，完全復刻了傳統農村的柑仔店樣貌，希望提供農產品的集貨與銷售，更是凝聚社區意識的場所也是農村文化的精神展現。

彩田友善農作執行長楊儒門表示，彩田深耕金山友善耕作5年，不只是契作稻米，還有許多的農產品，其中也發現像是蓮花、蓮子的銷貨不易，因此透過這一間位在農村社區裡的柑仔店要來提供在地農特產品的集貨與銷售，不僅如此，傳統農村裡最不可或缺的元素就是廟宇以及柑仔店，是凝聚社區意識的場所也是農村文化的精神展現。

充滿年代感的木櫃中，裝著生活必需的柴米油鹽、還有飲料零食，而一只只木箱裡，裝載著金山現地出產的農特產品地瓜與南瓜，店內的陳列擺設甚至是收銀櫃檯，完全復刻了傳統農村的柑仔店樣貌，還有隔壁的集會場所，提供農友農忙之餘聚會交流。

彩田友善農作執行長楊儒門說，農村年輕人口外移，老一輩也慢慢的走了，那麼農村還留下什麼？年輕人回到農村又要去哪裡？去找誰？而柑仔店正好就是可以讓老一輩與年輕一輩共同交流與駐足的地方，所以在柑仔店隔壁就打造成聚會所，未來可以提供農村的北管文化教學使用，或是作為集會與互動的一個地方。

六三社區發展協會總幹事鐘鼎平表示，隨著時代變遷，農村人口逐漸外移，採買購物也都跑到市區的商店，楊儒門打造農村裡的柑仔店，不只是販賣農產品功能，更是農友閒暇時相約聚會交流的場域，就是要將傳統的農村文化保留下來，也讓人口外移的農村能夠恢復生氣。