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談北市警人事地震 侯友宜：跟黑道掛勾就馬上調動
北市警局日前進行人事調整，台北市長柯文哲今受訪時表示，警察本來就要每6年調整職務，「否則久了，警察和地方黑道、酒店太熟悉會變成朋友關係」。新北市長侯友宜對此表示，警察很簡單，只要有跟黑道掛勾，不用六年就馬上調動，警察絕對不允許跟黑道有掛勾，影響辦案、綱紀問題，不能寬待，一發生就馬上辦，侯友宜也說6年條款是職務歷練，讓歷練過程中不斷讓自己能力更好。
另外，新北市汐止一間月子中心被民眾爆料，一名員工在4月確診肺結核，但家長到了8月才接獲通知，總計26名未足歲嬰幼兒須預防性投藥9個月，但外界質疑市府單位是否不知情。
衛生局長陳潤秋表示，結核病是慢性傳染病，跟新冠肺炎病毒不一樣，有員工確診後，新北在5月底接獲通知，根據工作指引跟專家到現場，專家協助疫情可傳染期判斷，在七月判斷出長短，匡列26個嬰幼兒，立即安排他們X光以及預防性投藥。
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