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新北市睽違96天首度+0 侯友宜：保持平常心做好防疫

聯合報 / 記者江婉儀王敏旭／新北即時報導
新北市今天0確診，市長侯友宜表示，對0這個數字要用平常心，更積極做好防疫。記者江婉儀／攝影
新北市今天0確診，市長侯友宜表示，對0這個數字要用平常心，更積極做好防疫。記者江婉儀／攝影

新北市今天0確診，市長侯友宜表示，對0這個數字要用平常心，更積極做好防疫，疫情高高低低都要謹慎謙卑，好好控制疫情，更要努力全力以赴，面對未來還是要努力做，希望把疫情控制的更好，另市府今天也與21家防疫旅館業者進行座談會，強調有確診病例個案住過的房間，一定要靜置3天，完成清消才可以再度入住。

侯友宜表示，關於永和某社區感染大家都很關心，到今天中午12點，篩檢了1361人，沒有再新增確診個案，為了讓永和地區的朋友持去括篩，篩檢隊持續篩檢至8月14日，希望努力找出隱形傳播鏈，藉由這樣擴大篩檢，能夠讓社區周遭環境確保是乾淨無虞，專案會持續做，顯示疫情是可控制，穩穩往下走。

侯友宜說，今天新北市政府跟21家防疫旅館業者（總計有2560個房間）舉行座談會，原因是這一波疫情來勢洶洶，造成全國817人死亡、新北就有401人死亡，確診個案6827人，造成重大傷害，對全國民眾是一個血淋淋慘痛的教訓，不能忘記，這是多少人的生命、多少人確診，經濟受到多少衝擊，在困頓的過程中換來教訓，所以要勇於面對承擔，不斷的反省自躬，從裡面學會檢討、承擔及未來解決問題的能力。

侯友宜表示，他一直強調台灣是海島型國家，「阻絕於境外、管控在境內」絕對是一個守住疫情的決戰點，有破口就會造成這樣嚴重地肆虐，帶動經濟更嚴重的傷害，隨時提醒自己面對教訓、檢討以後，能夠解決未來更嚴峻的挑戰，這也是今天召集21家防疫旅館的原因。

印度Delta病毒變種株肆虐全球，狀況遠超過英國變種株，侯友宜表示，守住跟境外移入有關的地方，包含機場、防疫旅館、港口等，統計7月1日至今的境外移入個案，全國有122例，Delta變種株有35例，新北就有23例，有4例是Delta變種株，如果這次再有不慎，不嚴格落實入境普篩，不嚴格落實防疫旅館跟港口的嚴格檢疫，台灣禁不起第二次蹂躪跟傷害，他強調有確診病例個案住過的房間，一定要靜置３天，完成清消才可以再度入住，有鑑於入境後的傷害，相關管理規定會一個一個要求做到，主管機關也要不斷稽查，把疫情守住。

疫情 侯友宜

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