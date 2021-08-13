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新北市副市張劉和然籲陳時中「當責的部長、指揮官」

聯合報 / 記者王敏旭江婉儀／新北即時報導
新北副市長劉和然表示，部長發言令很多人失望，部長應該要有當責與被信任，否則以後指揮會出問題。圖／新北新聞局提供
新北副市長劉和然表示，部長發言令很多人失望，部長應該要有當責與被信任，否則以後指揮會出問題。圖／新北新聞局提供

中央疫情流行指揮官陳時中昨指出3+11是群聚不是破口，今再度表示，諾富特疫調後，並無職場與家庭以外的社區接觸者感染。新北副市長劉和然表示，部長發言令很多人失望，部長應該要有當責與被信任，否則以後指揮會出問題。

劉和然今在新北防疫記者會指出，台灣人非常寬容，部長曾說針對疫情負全責，國人聽到這句話會放心，但昨天的言論讓人失望，病毒絕對不會從土長出來、不會從天掉下來，台灣是海島國家，一定是在入境產生破口。

劉和然說，態度很重要並決定一切，沒辦法謙卑檢討，不僅問題沒辦法解決，以後還會不斷出現問題，期待陳時中是名當責的部長、指揮官，因為所作所為、發言全國都在看，說話不要滿足部分聽得進去的人，要全國大部分民眾都能接受。

劉和然也說，陳時中昨天的言論，以後怎麼讓國人信任指揮官，像是民眾在意願登記接種疫苗時，就是信任政府，如果一而再、再而三讓民眾失望，未來指揮體系會出問題。

劉和然表示，這樣的紛擾與現在提出來無助於外來疫情的發展，也希望要把Delta病毒要守好，未來傳播率會更快，相關紛擾議題不要再說了，務實面對把邊境守好，把Delta病毒守住。

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