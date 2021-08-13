石門核一前曾淹大水 120米長排水溝徹底改善省道安全了
新北市石門區台2線濱海公路，108年6月豪雨因強降雨，兩側道路淹大水無法通行，交通部公路總局第一區養護工程處今天指出，全長120公尺排水溝加寬加深改善後，提高排水容量，並經常檢視橫向涵管清淤，已有效改善淹水。
第一區養護工程處表示，新北市石門區台2線濱海公路為北海岸觀光及農漁民運輸的主要道路，108年6月豪雨因強降雨致31k+800兩側道路積水無法通行，就是石門核一前。
為維護民眾通行安全，第一區養護工程處景美工務段提報災後復建工程，施作全長120公尺排水溝，將原有排水斷面的1m寬、0.6m深，擴大為1.4m寬、3.6m深，提高排水容量，並經常檢視橫向涵管是否淤塞及及時清理，已有效改善該區淹水情形，還給民眾一條安全的道路。
第一區養護工程處說，透過排水溝改善工程讓省道變安全了，完工後用路人都給予正面肯定，大為改善淹水情況。
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